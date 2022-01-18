疫後招工 線上崗位翻4倍

數據顯示，疫情以來紐約市允許線上工作的崗位數量已經是疫情前的近四倍，導致曼哈頓人流量減少。（記者和釗宇／攝影）

新冠疫情 導致大量企業不得不允許員工在家工作，紐約郵報統計數據顯示，疫情以來，紐約市 允許線上工作的崗位數量已經是疫情前的近四倍。

根據數據公司Emsi Burning Glass的統計，2020年初，全市16萬3000個招聘崗位中，只有6700個允許線上工作，占總崗位數量的4%；但到去年12月，全市24萬3000個招聘崗位中，線上工作的崗位數量增至2萬5800個，已占到總崗位數量的10.6%；招聘線上工作人員的行業主要是行政、信息業和金融服務業。

紐約市合作組織(NYC Partnership)執行長瓦爾德(Kathryn Wylde)表示，工作崗位轉為線上的趨勢目前只是開始，「線上工作讓員工可以在世界任何地方工作，這將極大地改變紐約市的商業文化和社會文化。」

根據市府此前的一項研究，實體崗位工作人數減少，將導致曼哈頓 中城、下城客流量下降，進而波及餐飲等行業，導致更多失業和企業倒閉，市府、州府稅收減少數億元；瓦爾德還說，線上崗位增多，對富人更加有利，因為他們可以離開紐約市，規避紐約市的高昂市稅，這也可能促使市府和州府出台更多親商政策。

紐約市合作組織此前進行的調查顯示，在曼哈頓工作的白領中，只有28%的人願意回到實體崗位，而大多數人疫情開始以後就一直在家工作，而且也不急於回到崗位；Morning Consult此前的調查顯示，55%的遠程工作人士表示，在他們認為能確保防疫安全前，如果公司逼迫他們返崗工作，將考慮辭職。

也有研究顯示，遠程工作讓紐約市民節省了數萬元通勤和其他日常開銷；瓦爾德表示，「這是一個巨大的文化轉變，而且沒有逆轉的跡象；這將重塑零售業和寫字樓利用方式，也需要重新考慮通勤和市政服務，因為一直以來的通勤方式將改變。」

但另一方面，其他研究顯示，和其他城市相比，紐約市在吸引人才上仍具競爭優勢；根據招聘網站Goodhire的調查，超八成受訪者希望申請能夠遠程工作的崗位，但當被問到希望搬到哪裡生活時，紐約市仍是最受歡迎的目的地之一。