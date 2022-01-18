推華女落軌遊民 親姊哭訴：不該讓他在街上走

馬秀的姐姐表示，他被診斷出患有精神分裂症後病情加劇，不應該讓他在街上自由行走。(紐約市警提供)

遊民馬秀(Martial Simon)日前在曼哈頓 時報廣場地鐵站 推人，造成40歲華女米雪兒‧吳(Michelle Aylssa Go，音譯)當場死亡，其親姊姊在接受採訪時，表示由於馬秀的精神問題，當局應該從心理健康 角度提供協助，不應該讓他在街上自由來去。

現年65歲的喬賽特(Josette Simon)是馬秀的親姊姊，她17日接受「紐約郵報」採訪，表示馬秀原本是一個認真工作的人，被診斷出患有精神分裂症(schizophrenia)，23年前在母親過世之後病狀加劇，「經常聽到有人在跟他說話」。

喬賽特表示，馬秀14歲的時候開始做鏟雪工，工作相當勤奮，後來又去當計程車司機，從基層工作開始做起，曾經在曼哈頓一處停車場擔任經理，非常喜歡紐約，但在30多歲時發生一些事情，導致精神分裂症病情加劇，出現幻聽，馬秀的一個姊姊讓他一起同住其他州，沒過多久馬秀就離開，說想要回到紐約重新開始。

喬賽特說，馬秀的母親主要負責照顧他，但馬秀的狀況惡化，母親還曾多次報警，但自此之後馬秀心理健康狀況一路走下坡，過去20年間都住在精神病院。

對於馬秀在地鐵隨機推人，造成米雪兒‧吳之死，喬賽特哭訴，弟弟從來就不應該自由地在街上行走；喬賽特說，自己曾央求醫院把弟弟關在裡面，「因為他一旦離開醫院就不願意吃藥，藥物是唯一讓能他保持正常的方法。」

喬賽特表示，上一次她與馬秀聯繫的時候，馬秀曾說有人在追他，「我知道他的病情又惡化了」，喬賽特說，馬秀當時發誓有人躲在衣櫥裡監視他。

將米雪兒‧吳推下月台後，馬秀走進位於華埠堅尼路的市警捷運第二分局自首，當場被捕，後被帶往曼哈頓南區警局；他被押出警局時聲稱自己是「上帝」：「我是上帝，沒錯我是，我可以這樣做」，當記者詢問推人動機，他則說：「她偷了我的外套。」

警方認為，該起事件為隨機攻擊案，馬秀被檢方控以二級謀殺罪。