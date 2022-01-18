目擊者憶驚悚一幕：她消失在鐵軌上

目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

40歲華女米雪兒‧吳(Michelle Aylssa Go，音譯)日前在曼哈頓時報廣場地鐵站 遭遊民推下鐵軌當場喪生，目擊者回憶當時發生情形，表示事情發生經過「很不真實」；掉下軌道的米雪兒‧吳還試圖跑到列車前，但仍無法阻止行進的列車，被捲到車底，在眾人目睹下消失在軌道上。

在作案的61歲遊民馬秀‧賽門(Martial Simon)，把米雪兒‧吳推下軌道前，就有所警惕的蔻斯坦韋柏(Maria Coste-Webber)走離現場，站在離被害者幾呎外，並目睹了一切經過。

蔻斯坦韋柏表示，當時她往左看，看到米雪兒‧吳與其他人準備要登上正駛入站的列車，沒想到原本站在米雪兒‧吳身後約三呎的馬秀，突然開始往前跑，同時將雙手放在胸前，接下來米雪兒‧吳就被推下鐵軌。

蔻斯坦韋柏說，當時米雪兒‧吳還試圖躲避列車，但很快就被捲入車底，在眾人目睹下消失在軌道上；「接下來的事情就是一片模糊」，蔻斯坦韋柏表示，由於事情經過太快，沒人意識到發生什麼事情，直到為時已晚，很多乘客意識到後才開始上前想幫忙，蔻斯坦韋柏表示，現場所有人都嚇到了，還有人開始驚慌、跑上樓梯。

根據領英(LinkedIn)頁面，米雪兒‧吳是知名四大會計諮詢公司之一德勤(Deloitte)的資深經理，還為遊民權益發聲、擔任志工，在過去十年服務於非營利組織紐約青少年聯盟(New York Junior League)，幫助包括弱勢、移民和遊民等，能夠重新站穩腳步。

馬秀則被檢方以二級謀殺罪起訴，警方表示，馬秀此前曾有三次因情緒失控的被捕紀錄，同時曾四次被捕入獄，目前正在表維醫院(Bellevue Hospital)進行評估，根據州監獄 紀錄，馬秀在去年8月之前一直被監獄監管；根據警方，在馬秀推人之前，還在地鐵月台上言語騷擾另一名女子，該名女子安全離開現場。

維權組織「亞裔 反抗不公」(Asians Fighting Injustice)創辦人魏廷宇(Ben Wei)表示，希望市長亞當斯(Eric Adams)和所有人思考要如何提供心理健康協助；他表示，自己同意外界形容將這些患者關進監牢是「不人道」的事情，但同時讓這些人重回社區，可能會造成更多無法預期的暴力行為。

各界對於米雪兒‧吳的逝世都感到相當惋惜，「亞裔反抗不公」訂於18日(周二)晚6時，在時報廣場著名的紅色樓梯(Red Steps)地標舉辦燭光守夜活動，以悼念她失去的生命，同時為亞裔社區發聲。