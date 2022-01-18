我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上任周年褒貶兩極 拜登成績有人打C等、有人批川普

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

目擊者憶驚悚一幕：她消失在鐵軌上

記者顏嘉瑩／紐約報導
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

40歲華女米雪兒‧吳(Michelle Aylssa Go，音譯)日前在曼哈頓時報廣場地鐵站遭遊民推下鐵軌當場喪生，目擊者回憶當時發生情形，表示事情發生經過「很不真實」；掉下軌道的米雪兒‧吳還試圖跑到列車前，但仍無法阻止行進的列車，被捲到車底，在眾人目睹下消失在軌道上。

在作案的61歲遊民馬秀‧賽門(Martial Simon)，把米雪兒‧吳推下軌道前，就有所警惕的蔻斯坦韋柏(Maria Coste-Webber)走離現場，站在離被害者幾呎外，並目睹了一切經過。

蔻斯坦韋柏表示，當時她往左看，看到米雪兒‧吳與其他人準備要登上正駛入站的列車，沒想到原本站在米雪兒‧吳身後約三呎的馬秀，突然開始往前跑，同時將雙手放在胸前，接下來米雪兒‧吳就被推下鐵軌。

蔻斯坦韋柏說，當時米雪兒‧吳還試圖躲避列車，但很快就被捲入車底，在眾人目睹下消失在軌道上；「接下來的事情就是一片模糊」，蔻斯坦韋柏表示，由於事情經過太快，沒人意識到發生什麼事情，直到為時已晚，很多乘客意識到後才開始上前想幫忙，蔻斯坦韋柏表示，現場所有人都嚇到了，還有人開始驚慌、跑上樓梯。

根據領英(LinkedIn)頁面，米雪兒‧吳是知名四大會計諮詢公司之一德勤(Deloitte)的資深經理，還為遊民權益發聲、擔任志工，在過去十年服務於非營利組織紐約青少年聯盟(New York Junior League)，幫助包括弱勢、移民和遊民等，能夠重新站穩腳步。

馬秀則被檢方以二級謀殺罪起訴，警方表示，馬秀此前曾有三次因情緒失控的被捕紀錄，同時曾四次被捕入獄，目前正在表維醫院(Bellevue Hospital)進行評估，根據州監獄紀錄，馬秀在去年8月之前一直被監獄監管；根據警方，在馬秀推人之前，還在地鐵月台上言語騷擾另一名女子，該名女子安全離開現場。

維權組織「亞裔反抗不公」(Asians Fighting Injustice)創辦人魏廷宇(Ben Wei)表示，希望市長亞當斯(Eric Adams)和所有人思考要如何提供心理健康協助；他表示，自己同意外界形容將這些患者關進監牢是「不人道」的事情，但同時讓這些人重回社區，可能會造成更多無法預期的暴力行為。

各界對於米雪兒‧吳的逝世都感到相當惋惜，「亞裔反抗不公」訂於18日(周二)晚6時，在時報廣場著名的紅色樓梯(Red Steps)地標舉辦燭光守夜活動，以悼念她失去的生命，同時為亞裔社區發聲。

米雪兒‧吳(前排中)生前與家人在一起。(親友提供)
米雪兒‧吳(前排中)生前與家人在一起。(親友提供)

亞裔 地鐵站 監獄

上一則

被吐口水 休班華警打中東裔司機罵「恐怖分子」遭停職

下一則

推華女落軌遊民 親姊哭訴：不該讓他在街上走

延伸閱讀

真的是狹縫中求生存 德州遊民好創意

真的是狹縫中求生存 德州遊民好創意

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙
時報廣場推人遊民親姊哭訴 不該讓弟弟重回社會

時報廣場推人遊民親姊哭訴 不該讓弟弟重回社會
「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案
紐約治安差、生活品質下降 亞裔社區對民主黨不滿日增

紐約治安差、生活品質下降 亞裔社區對民主黨不滿日增

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
紐約市將迎來3年來最冷一天，11日氣溫降至華氏20度。（本報檔案圖）

紐約市明迎近3年來最冷一天 跌破華氏20度 體感達零度

2022-01-10 11:38

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距