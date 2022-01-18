華人同事悼落軌華女：女性楷模…議員籲月台裝擋板

米雪兒・吳生前是個樂於助人的社區義工。(親友提供)

40歲華女米雪兒・吳(Michelle Aylssa Go，音譯)日前遭陌生遊民推下紐約市 地鐵鐵軌而喪生，她在德勤(Deloitte)公司的華人前同事17日發文哀悼，稱本已約好與她相聚，誰知卻天人永隔；市議員黃敏儀等民代當日則呼籲在地鐵站 月台裝護欄或擋板，防範慘劇再度發生。

知識分享博主「紐約竹子」、也是米雪兒・吳在德勤的前同事陳南希(Nancy Chen，音譯)發文並接受本報採訪時表示，米雪兒・吳是德勤紐約總部戰略運營管理諮詢部收購兼併組的高級經理，曾與她同屬一個併購大組，並在幾次活動中一起共事。

陳南希說，最有印象的是2019年12月，德勤在亞特蘭大舉辦女性領導者峰會，邀請全美德勤併購組的女性參加，探討女性職業發展和並購行業的未來契機；她與米雪兒・吳同屬活動籌畫組人員，又分屬到同一個圓桌討論，「她親切的人格魅力、豐富的專業知識、流暢的交流能力，都給我留下了極其深刻的印象，她是一位值得仰望和學習的女性楷模」。

據陳南希介紹，米雪兒・吳曾在花旗銀行和巴克萊銀行的投資銀行部門工作多年，後才加入德勤；米雪兒・吳曾與她分享過投行和諮詢工作生活的差異，表示與投行相比，覺得諮詢的工作時間更有彈性，「她非常熱愛現在的工作，說起資本市場和併購時，她眼里總是發著光。」

陳南希表示，德勤的亞裔 員工不少，資深級別的亞裔也不少，許多亞裔女性都有發展空間，米雪兒・吳也是個中翹楚；峰會是她最後一次見到米雪兒・吳，本來她們曾經約好回公司一起喝咖啡，後來因疫情爆發而在家遠程辦公，「現在，卻永遠失去了再次和她交流的機會。」

米雪兒・吳遇害後，其舊金山的家人則正在紐約處理後事；她的死受到全美關注，連日來不斷有人到其家人在舊金山的住宅送花，表示哀悼。

代表法拉盛的紐約市議員黃敏儀表示，在地鐵站部署足夠的警力是必須的，但受害者被推入鐵軌時，地鐵站裡足有六名警員，說明地鐵站的基礎建設對防範安全也很重要；亞洲的許多地鐵站月台，有類似護欄或擋板的障礙裝置，防止乘客跳入或被推入軌道，也保護那些不小心摔倒的人，「現在是使紐約市的地鐵設施趕上21世紀、優先保護乘客安全的時候了。」

黃敏儀說，在地鐵站內配套障礙裝置，需要聯邦、州府及市府間的協作；代表布碌崙(布魯克林)日落公園的市議員愛麗莎(Alexa Avilés)表示，巴黎的地鐵月台設有自動門，如果紐約擁有同樣的配套設備，就可以挽救乘客的生命。