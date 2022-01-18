我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

華人同事悼落軌華女：女性楷模…議員籲月台裝擋板

記者鄭怡嫣／紐約報導
米雪兒・吳生前是個樂於助人的社區義工。(親友提供)
米雪兒・吳生前是個樂於助人的社區義工。(親友提供)

40歲華女米雪兒・吳(Michelle Aylssa Go，音譯)日前遭陌生遊民推下紐約市地鐵鐵軌而喪生，她在德勤(Deloitte)公司的華人前同事17日發文哀悼，稱本已約好與她相聚，誰知卻天人永隔；市議員黃敏儀等民代當日則呼籲在地鐵站月台裝護欄或擋板，防範慘劇再度發生。

知識分享博主「紐約竹子」、也是米雪兒・吳在德勤的前同事陳南希(Nancy Chen，音譯)發文並接受本報採訪時表示，米雪兒・吳是德勤紐約總部戰略運營管理諮詢部收購兼併組的高級經理，曾與她同屬一個併購大組，並在幾次活動中一起共事。

陳南希說，最有印象的是2019年12月，德勤在亞特蘭大舉辦女性領導者峰會，邀請全美德勤併購組的女性參加，探討女性職業發展和並購行業的未來契機；她與米雪兒・吳同屬活動籌畫組人員，又分屬到同一個圓桌討論，「她親切的人格魅力、豐富的專業知識、流暢的交流能力，都給我留下了極其深刻的印象，她是一位值得仰望和學習的女性楷模」。

據陳南希介紹，米雪兒・吳曾在花旗銀行和巴克萊銀行的投資銀行部門工作多年，後才加入德勤；米雪兒・吳曾與她分享過投行和諮詢工作生活的差異，表示與投行相比，覺得諮詢的工作時間更有彈性，「她非常熱愛現在的工作，說起資本市場和併購時，她眼里總是發著光。」

陳南希表示，德勤的亞裔員工不少，資深級別的亞裔也不少，許多亞裔女性都有發展空間，米雪兒・吳也是個中翹楚；峰會是她最後一次見到米雪兒・吳，本來她們曾經約好回公司一起喝咖啡，後來因疫情爆發而在家遠程辦公，「現在，卻永遠失去了再次和她交流的機會。」

米雪兒・吳遇害後，其舊金山的家人則正在紐約處理後事；她的死受到全美關注，連日來不斷有人到其家人在舊金山的住宅送花，表示哀悼。

代表法拉盛的紐約市議員黃敏儀表示，在地鐵站部署足夠的警力是必須的，但受害者被推入鐵軌時，地鐵站裡足有六名警員，說明地鐵站的基礎建設對防範安全也很重要；亞洲的許多地鐵站月台，有類似護欄或擋板的障礙裝置，防止乘客跳入或被推入軌道，也保護那些不小心摔倒的人，「現在是使紐約市的地鐵設施趕上21世紀、優先保護乘客安全的時候了。」

黃敏儀說，在地鐵站內配套障礙裝置，需要聯邦、州府及市府間的協作；代表布碌崙(布魯克林)日落公園的市議員愛麗莎(Alexa Avilés)表示，巴黎的地鐵月台設有自動門，如果紐約擁有同樣的配套設備，就可以挽救乘客的生命。

市議員愛麗莎表示，在巴黎部分的地鐵站月台會設有自動門，防範推人慘劇發生。(取自愛...
市議員愛麗莎表示，在巴黎部分的地鐵站月台會設有自動門，防範推人慘劇發生。(取自愛麗莎推特)
米雪兒・吳生前任職的德勤紐約總部。(陳南希提供)
米雪兒・吳生前任職的德勤紐約總部。(陳南希提供)

地鐵站 亞裔 紐約市

上一則

在家辦公 曼哈頓豪華公寓熱銷

下一則

疫後招工 線上崗位翻4倍

延伸閱讀

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙
時報廣場推人遊民親姊哭訴 不該讓弟弟重回社會

時報廣場推人遊民親姊哭訴 不該讓弟弟重回社會
「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案
紐約治安差、生活品質下降 亞裔社區對民主黨不滿日增

紐約治安差、生活品質下降 亞裔社區對民主黨不滿日增
紐約落軌華女幫遊民維權 卻死於遊民

紐約落軌華女幫遊民維權 卻死於遊民

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
紐約市將迎來3年來最冷一天，11日氣溫降至華氏20度。（本報檔案圖）

紐約市明迎近3年來最冷一天 跌破華氏20度 體感達零度

2022-01-10 11:38

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距