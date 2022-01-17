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紐約推華女落軌遊民口出狂言 自稱上帝

記者顏嘉瑩／紐約報導
將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀聲稱自己是「上帝」。(警方提供)
將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀聲稱自己是「上帝」。(警方提供)

15日在曼哈頓時報廣場地鐵站內，將40歲華女推入鐵軌致死的遊民賽門·馬秀(Simon Martial)，在當晚被帶出中城南區警局時口出狂言，在被記者問及為何要推人，他聲稱自己是「上帝」，說：「我是上帝，所以我可以這樣做。」

馬秀的家人稱他有精神病史，他被從警局押出時大喊「去你的」，還屢次大喊自己是神；他說：「我是上帝，沒錯我是，我可以這樣做」，當記者詢問推人動機，他則說：「她偷了我的外套」。

40歲的米雪兒‧吳(Michelle Aylssa Go，音譯)15日早約9時40分，在時報廣場地鐵N/Q/R/W月台等車，在列車進站時遭到馬秀推入鐵軌，捲入車底，當場身亡。

根據市警，馬秀首次出現在車站站台的時間為9時31分，而他推人入鐵軌的時間則為9時39分，九分鐘內馬秀起先接近了另一名女子蔻斯坦韋柏(Maria Coste-Webber)，但她有所警惕，走離現場後，就目睹了米雪兒‧吳被攻擊。

蔻斯坦韋柏16日接受媒體採訪時表示，她站在離被害者幾呎外，看到馬秀原本站在米雪兒‧吳身後約三呎，趁著列車進站的同時將米雪兒‧吳推下鐵軌，「就好像他有計時一樣」，期間馬秀沒有任何表情。

蔻斯坦韋柏說，事情發生的時候米雪兒‧吳背對著馬秀，完全不知情，隨後遭到進站列車輾過捲入車底，消失在她的視線。

在推人案發生13分鐘後，馬秀於9時53分左右走進位於曼哈頓華埠堅尼路的捷運第二分局自首，並當場被捕，後被帶往曼哈頓南區警局；警方認為，該起事件僅是一起隨機攻擊案，不算是仇恨犯罪，馬秀則被檢方控以二級謀殺罪。

在上任後因推動「輕罪不起訴」司法改革計畫，而遭到撻閥的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室則在16日發表聲明，表示將會追溯馬秀法律責任；聲明中說無法接受如此的冷血暴力行為在曼哈頓發生，不過聲明中也說：「雖然現在談論判決還太早，但毫無疑問的它屬於例外，就如同其他凶殺案一樣，將會積極起訴。」

曼哈頓 地鐵站 時報廣場

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