亞當斯「地鐵安全」說 難化解恐懼 華裔乘客不買帳

市長亞當斯(中)在地鐵推人案當天在時報廣場地鐵站舉行記者會，關注案件。(美聯社)

周末一位40歲華女在曼哈頓時報廣場地鐵站 被一名素不相識的遊民推入鐵軌致死後，市長亞當斯 (Eric Adams)16日強調，在紐約乘坐地鐵仍然安全，只是民眾有恐懼感；然而許多華裔乘客及交通維權組織對市長的言論並不買帳，對乘地鐵仍感到擔憂，認為恐懼即是現實，不知下一位受害者是否就是自己。

曾為交通警察的市長亞當斯表示，在紐約乘坐地鐵仍然安全，全市在地鐵站或車廂內發生的犯罪僅占1.7%，當民眾看到這樣的慘劇或是看到心理健康有問題的遊民未得到適當的服務與照料就會加重恐懼感，「我們現在要做的，就是消除這種恐懼感」。

不過紐約市警的最新犯罪數據顯示，儘管乘客數量比疫情前少了一半，但今年1月第一周的地鐵犯罪數量比去年增長了81.5%。

許多華人乘客及交通維權組織也都對亞當斯的言論表示反對，大都會運輸署(MTA)公民諮詢委員會(PCAC)的成員黛蓮(Lisa Daglian)表示，對於許多人來說，恐懼就是現實，當自己成為受害者，就不僅僅只是恐懼感了。

布碌崙(布魯克林)日落公園的乘客趙Sharon表示，如果每天都有事故和犯罪發生，地鐵怎麼可以稱得上是「安全」？在平時，乘客上下班就會被推擠，甚至被攻擊，一次還有一位遊民在車廂裡對她大吼大叫，進行反亞裔 言論攻擊，「但我還算是非常幸運的，因為他只是口頭攻擊，而不是持刀或是碎酒瓶攻擊」。

皇后區法拉盛的乘客黃琴表示，市長此前也說學校很安全，但她和孩子都不覺得已有三成學生缺勤的校園是安全的，如今市長又說乘地鐵很安全，但她每次乘地鐵，同車廂內幾乎都有自說自話、大聲吼叫或橫躺在一排座椅上的遊民，有時還因害怕，趁停站時趕緊換到另一節車廂，「那麼多無差別亞裔攻擊的新聞，誰也不知道自己會不會是下一個」。

前任市長白思豪(Bill de Blasio)當時也說有精神問題的遊民非常「罕見」，但此類事故卻屢屢發生，地鐵是城市的血管，不應再談消除恐懼感，而應做出實質的舉措；紐約郵報16日呼籲市長與州府合作，擴大心理疾病患者對於非自願治療(involuntary treatment)的條款、部屬交警密切注意站內「情緒失控」的遊民、以及建立社工任務小組，關注遊民的心理健康問題。