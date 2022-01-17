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社區反對高漲 市府：東百老匯建「遊民避風港」暫緩

記者顏嘉瑩／紐約報導
東百老匯91號「遊民避風港」項目，在社區極力反對下，市府表示將暫停推進直到與社區進行實體對談。(記者顏嘉瑩/攝影)
東百老匯91號「遊民避風港」項目，在社區極力反對下，市府表示將暫停推進直到與社區進行實體對談。(記者顏嘉瑩/攝影)

引起曼哈頓華埠社區抗議聲浪的東百老匯91號「遊民避風港」(Safe Haven)項目，16日社區人士和「關注東百老匯委員會」成員表示，在經過近兩個月的抗爭和民意代表的共同努力下，近日市府和相關單位表示，在與社區溝通前，將暫停推進項目；目前與社區的會議預計在2月中旬之後舉辦。

影音來源：記者顏嘉瑩

日前登記為非營利機構的「關注東百老匯委員會」在收到各界捐款後，委託律師事務所，一旦該遊民避風港項目簽署相關合約將提告；委託的Davids and Gilbert律師樓在本月13日寄出信函給包括東百老匯91號大樓買主、市長辦公室、市遊民服務局(Department of Homeless Services)、 遊民關懷中心(Care for the Homeless)、亞洲人平等會和多位民選官員、曼哈頓第三社區委員會等，表達對該項目的不滿。

信函中提到，東百老匯與華埠在新冠疫情期間經濟遭受雙重打擊，將經不起另一個遊民所進駐；另外信中也提到去年針對亞裔的仇恨犯罪案增加了361%，在去年4月中遭到遊民攻擊的61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)於日前不治，華埠居民多為長者的情況下，遊民所無疑是增加區內居民的安全風險，為此關注東百老匯委員會已經準備好隨時向法院提告相關單位。

關注東百老匯委員會成員表示，在寄出信件後，市遊民局副局長諄柯特(Erin Drinkwater)於15日告知，隨著事態發展，當局暫時不會將此遊民所項目的預算合約交給市主計長簽字，而會暫停到2月份與社區舉行會議之後才繼續跟進。

由於目前變種新冠病毒Omicron疫情嚴重，市府希望能透過線上會議與社區對談，不過關注東百老匯委員會表示，華埠許多長者不熟悉科技產品，也有語言障礙，希望能透過實體會議對談。

委員會表示，會有這樣的階段性勝利除了有社區的積極示威、發聲外，也有民意代表的居中協助，包括州眾議員牛毓琳、市議員馬泰(Christopher Marte)等人；馬泰辦公室則表示，將持續與市府溝通會議時間和地點等細節，預計在2月中旬與社區舉辦實體會議。

百老匯 華埠 疫情

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