社區反對高漲 市府：東百老匯建「遊民避風港」暫緩

東百老匯91號「遊民避風港」項目,在社區極力反對下,市府表示將暫停推進直到與社區進行實體對談。(記者顏嘉瑩/攝影)

引起曼哈頓華埠 社區抗議聲浪的東百老匯 91號「遊民避風港」(Safe Haven)項目,16日社區人士和「關注東百老匯委員會」成員表示,在經過近兩個月的抗爭和民意代表的共同努力下,近日市府和相關單位表示,在與社區溝通前,將暫停推進項目;目前與社區的會議預計在2月中旬之後舉辦。

影音來源:記者顏嘉瑩

日前登記為非營利機構的「關注東百老匯委員會」在收到各界捐款後,委託律師事務所,一旦該遊民避風港項目簽署相關合約將提告;委託的Davids and Gilbert律師樓在本月13日寄出信函給包括東百老匯91號大樓買主、市長辦公室、市遊民服務局(Department of Homeless Services)、 遊民關懷中心(Care for the Homeless)、亞洲人平等會和多位民選官員、曼哈頓第三社區委員會等,表達對該項目的不滿。

信函中提到,東百老匯與華埠在新冠疫情 期間經濟遭受雙重打擊,將經不起另一個遊民所進駐;另外信中也提到去年針對亞裔的仇恨犯罪案增加了361%,在去年4月中遭到遊民攻擊的61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)於日前不治,華埠居民多為長者的情況下,遊民所無疑是增加區內居民的安全風險,為此關注東百老匯委員會已經準備好隨時向法院提告相關單位。

關注東百老匯委員會成員表示,在寄出信件後,市遊民局副局長諄柯特(Erin Drinkwater)於15日告知,隨著事態發展,當局暫時不會將此遊民所項目的預算合約交給市主計長簽字,而會暫停到2月份與社區舉行會議之後才繼續跟進。

由於目前變種新冠病毒Omicron疫情嚴重,市府希望能透過線上會議與社區對談,不過關注東百老匯委員會表示,華埠許多長者不熟悉科技產品,也有語言障礙,希望能透過實體會議對談。

委員會表示,會有這樣的階段性勝利除了有社區的積極示威、發聲外,也有民意代表的居中協助,包括州眾議員牛毓琳、市議員馬泰(Christopher Marte)等人;馬泰辦公室則表示,將持續與市府溝通會議時間和地點等細節,預計在2月中旬與社區舉辦實體會議。