社區周四示威 反對建遊民所、悼馬耀泮和吳米雪兒

「關注東百老匯委員會」16日宣布，將於20日(周四)，於東百老匯91號前舉辦集會。(記者顏嘉瑩/攝影)

在曼哈頓華埠 社區的抗議下，東百老匯 91號「遊民避風港」(Safe Haven)項目將暫停推進，「關注東百老匯委員會」16日宣布，將於20日(周四)再舉辦集會，紀念近日遭到遊民攻擊而死的馬耀泮(Yao Pan Ma)、米雪兒‧吳(Michelle Aylssa Go，音譯)、反對亞裔仇恨犯罪，以及在東百老匯上興建遊民設施。

關注東百老匯委員會成員、美國福建同鄉會鄭思祺表示，遊民社區若在東百老匯建成，將對附近商家、居民造成影響以及治安疑慮，雖然市府暫停項目，但社區仍要積極阻止遊民所的進行。

紐約中華公所主席于金山說，社區反對的對象不是遊民、也不是遊民服務，而是目前華埠已經有太多遊民設施；他說，「遊民問題應由全紐約承擔，不是單一社區的責任」，希望接下來一步步與市府溝通，不要在華埠再建遊民所。

關注東百老匯委員會委員、註冊會計師陳秀冰表示，截至16日以收到社區捐款共7萬8000元，共支出1萬元律師費、5000元聘請公關公司，以及其他製作橫幅、海報雜費；她說，這場仗將會持續，為應對將來可能官司，也發動公眾捐款，希望民眾可以慷慨解囊，共同維護安全與權益。

20日的集會將於下午2時在東百老匯91號前舉行；參與16日記者會者還包括關注東百老匯委員會成員鄭德良、蘇煥光、陳昭銀、鄭時甘、鄭明佑等人。

關注東百老匯委員會表示，有意捐款的民眾，可將抬頭寫給「Concerned Citizens of East Broadway」的支票 交到東百老匯11號6樓陳秀冰會計師事務所、或寄到 CHAN & COMPANY LLC, I/C/O CCEB, 11 E Broadway, 6th floor, New York, NY 10038，現金捐款須親自拿到東百老匯11號6樓陳秀冰會計師事務所領取收據。