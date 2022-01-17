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紐約非公民投票恐違州法 前景堪憂

編譯周芳苑／綜合16日電
紐約實施非公民投票法案，80萬外籍人士獲得市級選舉投票權。(美聯社)
紐約實施非公民投票法案，80萬外籍人士獲得市級選舉投票權。(美聯社)

紐約市非公民投票法案Intro. 1867近20年一再受挫，9日終於正式立法， 紐約成為全美授予非公民地方選舉投票權的最大城市；今年12月起，紐約80萬合法永久居民、工作簽證持有者和童年入境暫緩遞解者(DACA)，連續居住30天後可登記為「市政選民」(municipal voters)；不過新法也帶來許多問題，在州法下，Intro. 1867法案可能非法系。

前市長彭博(Michael Bloomberg)和白思豪(Bill de Blasio)都質疑非公民投票的合法性，並認為輕易授予原本僅屬公民的福利，將讓很多人無意入籍；曾任市長副顧問的海岑(William Heinzen) 2013年作證說，擴大選舉權的法令恐導致訴訟。

海岑預言成真；新法頒布後隔天，共和黨人提起訴訟，質疑該法是否合乎憲法並禁止實施；法院將裁定紐約州憲法授予每個公民的投票權是否有排他性、或是否僅確保美國公民投票權而不限制市府將擴權給非公民；選舉法並明確限制只有美國公民有投票權，但地方政府可否推翻此限？這是個問題。

此外，若要實施任何改變選舉公職人員方法的法律，「紐約市憲章」(New York City Charter)和「市政自治法」(Municipal Home Rule Law)都要求全市公投。

紐約新市長亞當斯(Eric Adams)多年來支持新法案，最後一刻卻猶豫，認為光憑居住30天就賦予非公民投票權，合理性不足；早在2013 年，幾位市議員拒絕六個月居住的要求，如今竟只要求六個月的六分之一；不過亞當斯最終還是選擇不予否決，讓法案自然生效。

不僅如此，Intro. 1867法案跳過入籍所需的五年居住要求及英語、公民考試，毫無替代方案。

州和聯邦法目前禁止在非地方選舉中允許非公民投票，紐約市選委會(Board of Elections)必須為市政選民單獨準備地方選票，成本昂貴，還牽涉選務人員公正性。

另有證據顯示，非公民投票率不會太高，馬里蘭州塔科馬公園(Takoma Park)等地數十年來允許非公民投票，投票率低。

紐約非公民投票新制可能慘敗， 市議會應採取措施避免。

投票 紐約市 亞當斯

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