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治安差、生活品質下降 亞裔社區對民主黨不滿日增

記者和釗宇／紐約報導
因為針對亞裔的暴力事件頻發、生活質量下降，亞裔社區對民主黨的不滿日益加劇。（記者和釗宇／攝影）
因為針對亞裔的暴力事件頻發、生活質量下降，亞裔社區對民主黨的不滿日益加劇。（記者和釗宇／攝影）

40歲的亞裔女性米雪兒‧吳(Michelle Aylssa Go，音譯)日前在時報廣場地鐵站等車時遭遊民推入鐵軌，當場被撞身亡，引起亞裔社區擔憂；紐約郵報報導，因為針對亞裔的暴力事件頻發、生活質量下降，亞裔社區對民主黨的不滿日益加劇。

紐約同源會創會會長陳慧華表示，時報廣場推華女入軌致死案令人驚駭，「這是對亞裔公民的又一次可怕的攻擊，這種事情必須停止。」此前代表共和黨參選州參議員的鄭永佳也表示，「我們對此事感到非常憎惡。」

亞裔對現狀的不滿已經反映在選票上；在去年11月的市長普選中，儘管共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)慘敗給亞當斯，但在亞裔選民較多的十個州眾議員選區中，史里華的得票都超過亞當斯。

一些民代對此已經有所察覺；華裔國會眾議員孟昭文在市長普選日當晚就發推特表示，「民主黨最好開始更加關心亞太裔選民和社區。」新當選的共和黨籍市議員維尼科夫(Inna Vernikov)則表示，「亞裔社區在11月的普選中表現強勢，他們出來給共和黨投票。」

民主黨的反商業政策、遊民危機和公立教育政策導致亞裔不滿，包括去年市府決定取消資優班(Gifted and Talented Program)，以及此前計畫的廢除特殊高中入學考試(SHSAT)，亞裔認為這將傷害學習出色的亞裔學生。

因為針對亞裔的暴力事件頻發、生活質量下降，亞裔社區對民主黨的不滿日益加劇。（記者...
因為針對亞裔的暴力事件頻發、生活質量下降，亞裔社區對民主黨的不滿日益加劇。（記者和釗宇／攝影）

此外，犯罪問題，尤其是新任曼哈頓檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的輕罪不起訴政策，引起更多亞裔擔憂；現任紐約同源會會長黃友興表示，「人們感到害怕，因為我們知道白艾榮將讓放走罪犯，而亞裔將成為受害者。」

永昌眼鏡店老闆馬尚明表示，很多政客反對亞裔仇恨犯罪只是動動嘴皮子，「但是他們政策對此鮮有幫助，我擔憂我自身安全，也擔憂員工、社區的安全。」紐約華埠共同發展機構(Chinatown Partership)行政總裁陳作舟則表示，「誰能給我們帶來安全，我們就會給誰投票。」

不過，紐約中華公所主席于金山表示，即便亞裔對民主黨心生不滿，甚至心向共和黨，也很難動搖民主黨在紐約市的絕對優勢地位，「因為共和黨在紐約市組織薄弱、缺少經費、缺少黨員，許多民代崗位都無法推出參選人，自然也無法有效地聯絡選民。」

去年11月的市長普選中，共和黨候選人史里華在一些亞裔選民較多的選區，得票率高於亞...
去年11月的市長普選中，共和黨候選人史里華在一些亞裔選民較多的選區，得票率高於亞當斯。（記者和釗宇／攝影）

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