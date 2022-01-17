疫情陰雲正消散 紐約州確診、住院人數持續下降

數據顯示，紐約州單日新增新冠感染人數和住院人數持續下降。（美聯社)

數據顯示，紐約州日新增新冠肺炎感染人數和住院人數持續下降，意味著由Omicron變種病毒引起的本輪疫情 已過高峰，州長霍楚(Kathy Hochul)16日表示「疫情的陰雲正在消散」，紐約市 的疫情已經明顯好轉。

根據州府數據，全州15日新增病例5萬1264例，檢測 陽性率為12.9%，比一周前的20%以上大幅下降，紐約市新增2萬8548例；同時，全州住院人數已經連續下降四天，ICU住院人數也繼續下降；但作為滯後指標的死亡人數仍居高不下，全州15日仍新增死亡154人，過去一周以來全州新冠死亡已近1200人。

紐約州長霍楚表示，「疫情的陰雲正在消散」，紐約的疫情已經明顯好轉。(州長辦公室提供)

霍楚表示，目前疫情態勢正在好轉，「疫情的陰雲正在消散，無論是整體數據、確診還是未來預期，疫情前景已比過去光明許多；但我們仍未完全走出這波冬季疫情，仍須繼續保持警惕。」

紐約市7天陽性率15.05% 全州第二低

不過她也說，目前僅看到紐約市疫情明顯好轉，上州很多地區疫情仍然嚴重；根據州府數據，紐約市的七天平均檢測陽性率已經降至15.05%，為全州十大地區中第二低，西紐約等疫情嚴重的地區，陽性率仍在20%以上。

而根據紐約市衛生局的數據，儘管Omicron變種病毒的染疫率依然較高，全市每天仍有數千新增病例，但新冠相關的新增住院人數已經開始下降，預示著本輪疫情已經度過高峰；全市日新增病例已經從1月8日的3萬6901降至11日的2萬2518人，七天平均新冠住院人數也從939人降至597人。

1月5至11日當周，全市有52個郵遞區號的檢測陽性率高於30%，已不存在陽性率高於40%的郵遞區號；相比之下此前一周，全市有23個郵遞區號的陽性率高於40%；之前全市五區中疫情最嚴重的布朗士區，疫情已經出現好轉，目前全市15個陽性率最高的郵遞區號中，只有一個位於布朗士區，而皇后區有多達11個。

全市上周只有三個郵遞區號錄得超過2000個新增病例，而此前一周為八個；布碌崙(布魯克林)日落公園(Sunset Park，11220)上周新增病例最多，為2209例，皇后區的可樂娜(11368)和艾姆赫斯特(11373)緊隨其後，分別為2152例和2098例。