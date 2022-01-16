曼哈頓華裔被推落鐵軌亡 民代籲加強管制

亞裔在地鐵站內遭攻擊案件頻發。（Getty Images）

對於15日發生在曼哈頓時報廣場的華裔 推入鐵軌身亡案件，多名華裔民選官員發表聲明譴責暴行，呼籲市府加強對捷運系統監管；又因近日涉及亞裔 受害者的案件再次增多，他們呼籲重視反亞裔暴力行為，並採取有效措施，解決無休止的攻擊。

州參議員劉醇逸表示，雖然已經進入了2022年，但亞裔依舊遭受著無情且充滿仇恨的攻擊。75歲的韓裔崔英熙(Younghee Choe，音譯)在森林小丘附近，無故被一名陌生男子推倒受傷；59歲的朴尚(Sang Park，音譯)在中城好心脫下自己的外套給寒天中倒在街角的遊民卻遭對方毆打搶劫；去年遭襲的61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)也在上個月離世。

市長亞當斯(Eric Adams)在解決公共治安的問題上給出了巨大的承諾，但仇恨與誰執政無關，劉醇逸表示，紐約需要立即採取行動，將心理疏導提供給那些需要的人。

法拉盛第20選區市議員黃敏儀表示，亞裔社區再次為這樣的案件發生而感到悲傷，這一連串可怕的地鐵 推搡事件和反亞裔仇恨犯罪，是在要求市府立即採取行動，加強對地鐵的監管。

國會眾議員孟昭文表示，對這一令人髮指的罪行感到震驚，也對這名女子的離世而心痛，紐約正在不斷發生這種「可怕而毫無意義的悲劇」。

她表示，這一案件突出表明，要確保所有乘坐搭乘公共交通者的安全，心理健康服務和他們所針對的人群有不可或缺的聯繫。

前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)稱，他曾在地鐵系統中多次看到鐵軌案嫌犯馬秀(Simon Martial)，「再一次，一名亞裔被推到列車前，這要發生多少次？亞裔正收到各種各樣的攻擊。」