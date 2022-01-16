亞當斯大減特權車「公職人員就應搭乘公共交通工具」

紐約市長亞當斯計畫削減政府特權用車，打造綠色交通城市。（取自市交通局推特）

為了減少紐約市 機動車數量，建造綠色環保城市，同時打擊特權車濫用，新任市長亞當斯 (Eric Adams)15日宣布，將把全市3萬輛公職人員專用車削減到最低配額。

「紐約市必須開啟公交通行時代，市府應該以身作則。」亞當斯在他上任後的這段時間，一直乘坐公車和地鐵上下班，其中包括一次自行車騎行；他表示公職人員就應該搭乘公共交通工具。

為此，亞當斯計畫將政府專用車消減到前紐約市長彭博(Mike Bloomberg)主政時的水平，即2013年的2萬5855輛。根據「紐約郵報」統計，前任市長白思豪 (Bill de Blasio)上台後的2019年，紐約市特權專用車增加了21%，達到3萬1159輛。

這一動向經媒體爆光後，公眾指責白思豪此舉與他先前提出的，在2050年減少紐約市80%的碳排放量目標背道而馳；背負輿論壓力的白思豪因而簽署了行政令作出調整，在2021年7月使特權車總數下降到2萬9718輛。

此外，亞當斯還指出，目前有2857輛特權車是公職人員可以全天候自用的，這一數字也須減少，因為這些車輛配有免費的汽油和免費的通行證，這些都加劇了特權的濫用。

2019年3月，此類供公職人員全天候使用的特權車達3411輛，遠高於2013年的2499輛，亞當斯計畫未來兩年減少500輛此類用車。

亞當斯相信市府可在未來將公職人員使用的上千輛車減少50%至70%，「這麼多車輛在曼哈頓來回穿梭，對堵車的加劇簡直無法想像，我有信心將特權車數量恢復到彭博時代的水平」。