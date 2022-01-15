亞當斯堅稱公校不關 …5移民家庭提告：網課質量太差

亞當斯堅持不關閉學校。圖為公校教師抗議要求提供網課選項。（Getty Images）

市長亞當斯 (Eric Adams)13日首度鬆口，願意就實施線上教學的可能性進行討論，但14日他仍表示堅決不會關閉公校 ；五個移民家庭 本周對州府、市府及市教育局提吿，控訴相關單位未能提供充分的網課學習資源，加劇移民和低收入家庭學生在網課學習領域的不平等。

亞當斯14日重申市府不會關閉公校，並堅稱公校是對學生最安全的地方，「我再說清楚一點，我不會關閉公校，不會因為降雪而關閉，也不會因為其他原因關閉，我要保證孩子們的安全。」

自3日開學以來，紐約公校出席率始終未超過77%，代表近25萬學生缺勤，共計約20萬學生感染新冠請假。為此教師聯合工會(UFT)要求市府提供網課選項，11日全市多所重點高中部分學生舉行罷課，呼籲暫時關閉公校。

雙重壓力下，亞當斯13日鬆口，願意就短暫實施線上教學的可能性與相關人員討論；然而一日之後態度再次變得強硬，表示雖正在與UFT探討最優方案，但前提是公校絕對不關閉。

五個移民家庭本周通過紐約法律服務(Legal Services NYC)、教育法律中心(Education Law Center)和Arnold & Porter律所，向相關單位提起訴訟，控訴當局網課資源不合格，要求提供經濟損失補償和未來網課費用的補貼。

「他們無法保證在校學生的安全，現在考慮轉網課，但是又不能確保網課學習資源的質量。」一位原告家長表示，之前疫情網課時市府延遲向學生提供電子設備、技術不穩定、沒有免費的網路系統等，都加劇了移民家庭的經濟和精神負擔，「因為孩子無法上課，我每天都和學校聯繫，但最終也沒幫我們解決，只能自己攢錢買了台電腦給她，但女兒因為跟不上又留級讀了七年級。」

紐約法律服務的Veronica Cook表示，少數族裔、移民和不會講英文的家庭，更有可能在網課系統中遇到挫折；此次提告是要求政府在轉網課時，優先為此類家庭提供所需電子設備、多語言幫助並提供經濟補貼。