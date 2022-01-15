超強冬風暴 周末風雪交加

紐約14日至17日再次迎來超強的冬季風暴。（路透）

繼本周初「三年來最冷一天」之後，紐約周末再次迎來超強冬季風暴，自14日下午開始，預計持續至17日(周一)上午，為紐新康三州居民帶來一個風雪交加的金恩紀念日(Martin Luther King Jr. Day)長周末。

根據國家氣象局天氣預警，一場沿海風暴將未來三日吹襲三州地區，帶來高達六吋積雪和每小時60英里的颶風，當局提醒可能會有停電風險；其中紐約市 將有每小時50哩的強風，市府建議建築公司在施工地點，立刻啟動災害天氣預防措施。

從14日下午開始，氣溫降至華氏20度左右，同時伴隨每小時30至40哩的大風；溫度在14日晚間極速驟降，紐約市和周邊地區的會處於華氏零度至零下十度之間，紐約上州 和新澤西州 西北部將驟降至華氏零下十度至零下25度之間，國家氣象局已經在當地發布風寒預警，14日晚間生效。

冷空氣在15日(周六)將繼續於原地徘徊，紐約市的氣溫將繼續維持在華氏零度至零下十度，上州地區會出現和本周11日同樣的狀況，即皮膚暴露在外30分鐘就可能被凍傷。

16日(周日)晚間至17日，超級強風將席捲三州地區，其中紐約市預計會有每小時50哩的強風，可能會導致斷電和樹木被吹倒，全市在短暫的降雪之後會轉為降雨；新澤西州和紐約上州將在破壞性颶風之餘，迎接超級大雪，預計可能會降雪達六吋；除此之外每小時50至60哩的颶風，伴隨因滿月而高於往常的潮汐，將導致嚴重的沿海洪水。

氣溫將在17日上午回升，紐約市將達到華氏40度以上，伴隨著沿海風暴帶來的降雨；其它地區將仍舊有小雪。

氣象專家呼籲，預計1月下旬的氣溫將低於往年水平，建議時刻關注當地發布的極端氣候預警。