紐約單日確診1周減半 仍有逾萬人住院

紐約州長霍楚14日表示，Omicron變種疫情已自高峰趨緩。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)14日表示，州內單日新冠確診人數已從一周前的9萬多降至5萬以下，新冠檢測陽性率也呈下降趨勢，顯示這一輪疫情 已越過高峰，相信各種數據將會持續降低；但她也提醒，全州住院人數仍逾1萬人，紐約客須持續做好防護，不能掉以輕心。

州府數據顯示，7日的感染病例超過9萬，至14日該數字已降至4萬9000例，陽性率也從一周前的23%降至16%；不過住院人數仍在1萬2000人左右，霍楚認為這一數字仍太高，但有信心會隨著其他數據的降低而持續下降。

霍楚表示，住院者中，有42%是因其他疾病到醫院檢查，卻在就醫過程中發現已感染新冠；另外在上州接種率低的地區，還未完全擺脫Omicron 的威脅，但紐約市疫情在好轉，與紐約客積極接種疫苗、戴口罩防護有關；她鼓勵公眾持續「做對的事情」。

室內口罩令將維持至2月1日，州府將持續評估情況，雖然目前疫情趨緩，但也不能放鬆警惕。

「現在還未到那個時刻，但就在眼前了，總有一天我們能結束這一切。」霍楚說，稱只要擺脫Omicron威脅，就考慮取消口罩令。

儘管Omicron給患者帶來的症狀不嚴重，但傳播率卻極高；根據紐約市衛生局最新報告，相比其他變種病毒，Omicron的傳播速度最快，在短短五周便成為紐約市的主要流行病毒株，Delta病毒當初則是用了25周才成為主要感染病毒。

另外，感染Omicron患者中2%需要住院，感染Delta患者則有5%住院，住院者中大多是未接種疫苗者，以非洲裔、75歲或以上年長者占多數；報告也總結，族裔群體之間的健康差異是源於長期的結構性種族主義，被政府、企業、宗教團體、教育機構等有重要影響力組織的種族歧視行為所影響，與該群體原本的生理和個人特徵無關。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，紐約州有全美最高疫苗接種率，73%已完全接種，86%已完成至少一劑接種。