抗議華策會壓榨 華人護理員法拉盛示威

護理員抗議華策會長期剝削欠薪。(記者鄭怡嫣/攝影)

繼州眾議員金兌錫(Ron Kim)發布103頁的調查報告，控訴華策會(CPC)長期剝削華人 護理員，幾十名護理員聯合金兌錫、代表曼哈頓華埠的市議員馬泰(Christopher Marte)以及勞工 及女性維權組織等，日前在法拉盛集會抗議，要求華策會立即停止24小時工作制，償還拖欠護理員的全部工資以及向受害人道歉，還呼籲州政府停止向華策會撥款。

24小時工作制通常用於需要密切照護的家庭，以便護理員對他們進行全天候照料，紐約州 法規定，實行24小時工作制時需保證員工有八小時的睡眠時間(其中五小時為連續的、不被打斷的睡眠時間)及三小時的三餐時間，睡眠及用餐時間若不足，雇主則需支付員工24小時的薪水。

金兌錫辦公室的報告指出，華策會雖實行24小時工作制卻只支付13小時薪水，累計欠薪9000萬元。

華人護理員陳桂珠表示，她從2013年開始在華策會做24小時護理直至2019年，因為「夜晚沒得睡」，就開始記錄夜晚起身的時間，但她把紀錄交給華策會看，反而被回話「勒索政府是要坐牢的」，命令她以後不要再寫。

護理員陳麗儀則表示，華策會長期以來要求護理員做工24小時，傷害了她們的身心健康，也破壞了家庭幸福，且24小時只給13小時工錢，要感謝金兌錫的調查報告將之披露。

金兌錫在集會上表示，調查報告發布以來，已經有其他的家庭護理機構，諸如Scharomes Cares、Emmanuel等，開始與護理員調解並協商薪資賠償事宜，華策會是紐約州第三大家庭護理機構，每年從州政府獲得2億元補助，雇用數以千計的亞裔婦女作為廉價勞動力，他們與護理員的官司仍在持續，並企圖用聯邦優先權(Federal Preemption)贏得官司，如果他們贏了這場訴訟，將進一步破壞勞工權益；他與華策會將在近期舉行一場內部談判。

華策會表示，若金兌錫真的關心護理員，就應充分利用他在州一級的影響力來幫助實現必要的改革，而不僅僅是攻擊雇主。