亞裔搭救遊民反遭毆臉 亞當斯提心理疏導

曼哈頓亞裔搭救遊民反被打，嫌犯律師不滿關押結果，稱檢方未能遵循曼哈頓地方檢察官新規。(市警提供)

曼哈頓 近日連續發生多個引起社會廣泛關注的案件，中城一名六旬韓裔 男子好心脫下自己的外套給寒天中倒在街角的遊民卻遭對方毆打搶劫，哈林區一男子為搶100元不惜槍殺19歲快餐店兼職少女；市長亞當斯 (Eric Adams)14日表示，將遊民外展和心理疏導與打擊犯罪相結合，或可解救許多生命。

中城案中，嫌犯伊斯雷爾(Xavier Israel)的代理律師肯尼迪(Brian Kennedy)稱檢方應遵守曼哈顿地區檢察官白艾荣(Alvin Bragg)的保釋新政，伊斯雷爾「有權獲得釋放」。

「根據白艾荣在許多案件中禁止審前羈押的指示，我的當事人如今就可以被釋放。」肯尼迪說，「如果你要在備忘錄中做出這樣的聲明，那麼你就應該遵守它。」

最終曼哈頓刑事法庭法官阿隆索(Marisol Martinez Alonso)「將保釋金定為2萬5000元。」

案發時25歲的伊斯雷爾正屈身躺在五大道476號前；59歲的受害者朴尚(Sang Park，音譯)路過見此，便脫下了自己的外套蓋在了伊斯雷爾的身上。

但原本在「熟睡的」伊斯雷爾突然跳起，把朴尚翻身摔倒在地，從他的口袋裡抓出了錢包；朴尚試圖掙扎，又反被伊斯雷爾揮數拳毆臉。

哈林區案中，格林(Winston Glynn)在已經得手100元並用槍托打傷試圖介入幫忙的兩人後，依舊開槍打死了作為收銀員的19歲少女尼夫斯(Bayron-Nieves)。

格林14日被押出警局時遭圍觀群眾大罵「混蛋、垃圾、人渣」；而格林也站在打開的車門前回擊，「x你們所有人！這是為我們做了400年奴隸，你們應該付出的代價。」

亞當斯近日常就這些案件被提問，他表示，遊民是「長期以來的危機」，伊斯雷爾的經歷表明「人們處於巨大的痛苦之中」；而市府也在盡最大可能為人們提供心理疏導服務，將遊民外展和心理疏導與打擊犯罪相結合，「如果格林能在犯案前就得到幫助，或許能解救一個無辜生命。」