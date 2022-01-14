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後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

聯邦軍方醫護人員 下周馳援紐約醫院

記者金春香／紐約報導
拜登總統派遣的軍方醫療人員，下周將進駐紐約市的兩間醫院，提供援助；圖為國民兵醫護人員此前在紐約的疫苗站提供服務。(歐新社)
拜登總統派遣的軍方醫療人員，下周將進駐紐約市的兩間醫院，提供援助；圖為國民兵醫護人員此前在紐約的疫苗站提供服務。(歐新社)

州府13日數據顯示，雖然單日新增新冠死亡人數創下一年內新高，達到195人，但州內病毒檢測陽性率和住院總人數字在Omicron變種病毒侵襲以來首次出現下降；拜登總統13日宣布1000名軍方醫療人員下周起進駐紐約、新澤西等六個州，幫助緩解醫院內人員緊張情況。

派駐到紐約的軍事醫療隊將於本月24日抵達布碌崙(布魯克林)康尼島醫院(Coney Island Hospital)，該院年長病患人數眾多，急需醫護人員支援，另外一隊則於28日抵達North Central Bronx醫院。

州長霍楚(Kathy Hochul)還宣布30個國家救護車合約隊(National Ambulance Contract Team)，16日起進駐紐約上州多個出現醫護人員緊缺的地區，提供急救和輸送病患服務。

根據州府數據，12日州內住院人數減少219例，且當日州內共完成35萬7000次檢測，是過去五天內最高數字，而病毒檢測陽性率為16.93%，是去年年底疫情數字迅速增加起首次出現下降，說明疫情開始緩和。

另外，雖然紐約單日新增死亡195例，是一年內最高數字，不過由於死亡人數是滯後指標，這意味著紐約Omicron變種病毒引發的新一波疫情很可能已經在呈下降趨勢。

此外，州內突破染疫數字也有所減少，目前每10萬名完全接種者中，219人突破感染，而去年12月27日那周，每10萬名完全接種者中，突破感染人數達260人。

然而，未接種民眾的感染率仍為完全接種者的八倍，且住院率更是高出13倍。

拜登總統派遣的軍方醫療人員，下周將進駐紐約市的兩間醫院，提供援助；圖為國民兵醫護...
拜登總統派遣的軍方醫療人員，下周將進駐紐約市的兩間醫院，提供援助；圖為國民兵醫護人員此前在皇后區的疫苗站提供服務。(Getty Images)

州長霍楚本周數次表示已經看到疫情結束的曙光，不過也強調雖然紐約可能正在越過疫情高峰，但現在還不是終點。

拜登總統13日表示，因大量醫護人員因感染病毒需要隔離，很多地方出現嚴重人員短缺，他派遣千名軍方醫療進駐紐約、新州、俄亥俄、羅德島、密西根和新墨西哥州。

目前紐約市公立醫院系統內25%的醫護人員因感染無法工作，但市府和衛生局強調全市醫院系統穩定，民眾無需恐慌。

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