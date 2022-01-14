60億元聯邦補助輸血 MTA地鐵公車不加價

MTA獲得62億元的聯邦撥款補助，地鐵、公車及鐵路的車資在短期內不會上漲。(Getty Images)

繼145億元紓困撥款後，管理紐約地鐵 和公車系統的大都會運輸署(MTA )日前又獲得62億元的聯邦撥款補助，MTA代主席兼執行長利博(Janno Lieber)13日表示，這筆補助金將改善公共交通服務，地鐵、公車及鐵路的車資，在短期內也不會上漲。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示， 此次由聯邦獲發的62億元補助金將一次性發放給MTA，而不是按照慣例分批次地小額發放，幫助改善紐約的地鐵與公車服務；此前，聯邦政府還曾在多項紓困法案中，為MTA撥款145億元，拜登政府於去年11月通過的1.2兆元基建法案中，未來也承諾將為MTA撥款100億元，擴建第二大道地鐵線等項目。

受到疫情影響，MTA客流量冷清。(記者鄭怡嫣／攝影)

MTA代主席兼執行長利博表示，補助金將幫助紐約市的公共交通系統，走出因疫情 帶來的經濟打擊，在疫情高峰期，乘客數量只有以往的10%，但MTA仍然維持以往的全面性服務，補助金不僅將用於維持公共交通服務，還將用於修復及改善整個公共交通系統。

利博還表示，短期內，這筆補助金有助於使MTA預算平衡，避免公車、地鐵及鐵路票價上漲；面對乘客流失而造成預算赤字增多的問題，利博則回應，已與立法機關及政府其他部門的同事有過相應的對話，應當制定長期的計畫，而不是通過票價上漲，讓乘客來承擔預算缺口的成本。

MTA預計，到2025年，由於在疫情高峰期失去九成地鐵、公車及鐵路乘客，它的預算赤字將達到14億元，目前的客流量仍遠遠低於疫情前，而儘管去年12月初的客流已經緩和到疫情前的60%，但受到新冠病毒變種Omicron的蔓延，此後的客流量又再次回落到40%左右。