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司法改革引眾怒 曼哈頓檢察官白艾榮不理會下台呼聲

編譯孫梁／綜合13日電
曼哈頓地區檢察官白艾榮推動「輕罪不起訴」政策，掀起軒然大波，被批縱容犯罪。(路透)
曼哈頓地區檢察官白艾榮推動「輕罪不起訴」政策，掀起軒然大波，被批縱容犯罪。(路透)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)13日表示，他對有人在網上發起將他趕下台的運動一無所知，他不會理會共和黨州長及市長參選人要他下台的呼聲；不過他承認，他推動的「輕罪不起訴」司法改革計畫，遭到一些人的強力反彈，這是他始料未及的。

在前市長朱利安尼的兒子、共和黨的州長候選人小朱利安尼(Andrew Giuliani)和共和黨的前紐約市長候選人、「守護天使」(Guardian Angels)創辦人史里華(Curtis Sliwa)的推動下，本周出現了倒白艾榮的網路運動；發起人以白艾榮推進激進的司法改革為由，呼籲修改州憲法，以允許將白艾榮的當選召回。

白艾榮13日走下專車邁向他的曼哈頓下城辦公室時說：「我沒聽說過這兩個人，因此無可奉告；我是曼哈頓選民選出的，已上班兩周，我們應保證所有人的安全與正義，我們要聚焦這一使命。」

白艾榮去年11月普選時當選曼哈頓地區檢察官，今年1月1日上任。在被問到如何看待根據新的司法改革計畫，持械搶劫犯羅倫(William Rolon)面臨的重罪指控降級為輕罪時，白艾榮閉口不答。羅倫被控持刀威脅藥店員工，在曼哈頓刑事法院出庭時，法官對他說，他是在新的左傾地區檢察官上任後被捕，應當感到幸運。

修改州憲法需州議會批准，然後經公投決定，歷時可能數年；而紐約州與加州不同，沒有規定選民可採取召回行動，將民選官員在任職結束前罷免。

白艾榮是曼哈頓的首位非洲裔地區檢察官，他下令檢方停止對部分犯罪判罰入獄，並將持械搶劫與販毒等重罪降為輕罪，因此受到許多嚴厲批評，包括新任市警局長、市警局工會領袖和史泰登島地區檢察官等人。

白艾榮和市警局長西維爾(Keechant Sewell)11日曾會面，兩人都說就曼哈頓地區檢察官的司法改革計畫舉行了建設性的對話。

白艾榮表示，他的司法改革計畫遭到一些人的強力反彈，讓他始料未及。

曼哈頓 檢察官 共和黨

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