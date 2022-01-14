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市探員工會：白艾榮若不執法 州長應任命新檢察官

記者金春香／紐約報導
曼哈頓地區檢察官白艾榮的「輕罪不起訴」新政，將使很多街頭犯罪分子逃脫法律制裁；圖為紐約市警日前拘捕一名犯罪嫌犯。(美聯社)
曼哈頓地區檢察官白艾榮的「輕罪不起訴」新政，將使很多街頭犯罪分子逃脫法律制裁；圖為紐約市警日前拘捕一名犯罪嫌犯。(美聯社)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)司法改革內容引發的爭議仍在繼續，繼數名共和黨人發起要求撤職白艾榮的網路請願外，市探員工會(Detectives Endowment Association)主席也指出，若白艾榮拒絕對刑事案件執法，州長霍楚(Kathy Hochul)應指派檢察官取代他。

市探員工會主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)12日致信霍楚，要求她介入，並指派檢察官來監管曼哈頓地區檢察官辦公室，因為該辦公室未能遵守秉公執法的原則，而將暴力犯罪降級為輕罪處理，以完成檢察官白艾榮的個人司法改革目標。

迪吉科莫在信中指出，白艾榮作為檢察官，需要執行法律，而不是創造新法，「紐約州法規要求州長保證州內所有地區執法者認真執行法律法規，以保證所有紐約民眾的安全。」

迪吉科莫呼籲霍楚「做正確的事」，確保白艾榮按照法律完成工作。

白艾榮通過發言人稱探員工會的指責是政治上的譁眾取寵，其顧問Richard Fife表示，「白艾榮由曼哈頓選民以壓倒性選票數量選出，他擁有20多年檢察官經驗，致力於讓司法系統更加公正，民眾更加安全。」

一名累犯日前因在藥房持刀威脅店員被捕，但僅被控輕罪，且在未設置保釋金的情況下獲釋，連法官都稱若他在兩周前被捕，絕不會如此幸運，「要感謝檢察官辦公室的新政策」；該嫌犯還身負攻擊罪，本周也未按時出庭。

日前的另一起案件，一位在寒風中將外套脫下來送給街邊遊民的好心亞裔男子，反而在遭到這名遊民的搶劫和毆打；13日在法院過堂的時候，遊民的代表律師堂而皇之地搬出白艾榮的新政，要求法院立即釋放嫌犯，「他是無家可歸者，而檢方違反了檢察官的新規，懇求法院參考新的備忘錄，取消對他的審前拘留」。

這名前科累累的搶劫犯，在律師「據理力爭」之下，成功說服法官將保釋金從4萬5000元降低為2萬5000元。

至截稿時間，霍楚未對此做出評論。

曼哈頓地區檢察官白艾榮「輕罪不起訴」的新政，已經幫助多位前科累累的嫌犯減輕罪名，...
曼哈頓地區檢察官白艾榮「輕罪不起訴」的新政，已經幫助多位前科累累的嫌犯減輕罪名，甚至解除羈押。(美聯社)

檢察官 霍楚 曼哈頓

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