法拉盛遊民所首次公聽 3機構挨批未回應社區擔憂

法拉盛市中心遊民所計畫引起社區反彈，市遊民服務局與亞平會等12日首次邀請民代與社區代表舉辦線上公聽會。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 市中心遊民所計畫引起社區反彈，市遊民服務局(DHS)與亞洲人平等會(AAFE)、城市資源機構(URI)等機構，12日首次邀請民代與社區代表舉辦線上公聽會，部分與會者表達不滿；州參議員劉醇逸在會議上批評市遊民局等僅重覆公開的信息，未回應社區擔憂，更有與會者直言社區需要真正的溝通，而不是政府的宣傳。

這場針對法拉盛39大道133-04號擬建的遊民所(Shelter)╱過渡性住房(Transitional House)的公聽會，由市議員黃敏儀主持；整個會議進行近兩小時，但三個機構講解公開信息長達一個小時，令與會人員感到不滿。

劉醇逸批評市遊民局與城市資源機構事先並未做好準備，占用過多時間介紹網路已有的公開信息，沒有解答亞裔社區為何需要這個項目以及為何選址在法拉盛市中心，「我對市遊民局與城市資源機構非常失望」；他並指責市遊民局前期不讓亞平會與社區溝通，導致後者成為社區眾矢之的。此外，劉醇逸補充，這項計畫旨在為有孩子的遊民家庭提供住房，但所有的公寓單位卻設計成統倉(Studio)，希望當局說明原因；他還指出，申請法拉盛過渡性住宅的民眾，必須先前往布朗士遞交申請，為民眾造成極大不便，「這樣方便了政府，但根本沒有考慮居民」。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)表示，她不希望艾姆赫斯特泛美(Pan Am)遊民所事件再次發生在法拉盛，要求當局加強社區外展，「市遊民局當初周五讓遊民入住泛美，下個周一才通知民選官員」。

法拉盛商業改進區(BID)共同主席李德怡表示，每個人都有重回生活正軌的權利，但社區更需要得知這個過渡性住房項目日後是否會作為其他用途開放，並希望當局回應如何分配經費，以善用每一筆納稅人的稅金。

市遊民局副局長諄柯特(Erin Drinkwater)回答了部分疑問，她稱過渡性住房是遊民所計畫的一部分，但與一般意義的遊民所不同，這項計畫僅向育有未成年人的家庭開放，且內部設有多項服務；她補充，若這個項目不能作為過渡性房屋，日後將作為平價屋 使用。

城市資源機構針對遊民所附近的治安問題回應稱，全市的多個項目中，只有一個由酒店改建的遊民所涉及刑事案件，其餘的遊民所，尤其是過渡性住房沒有暴力案件發生；他們還表示，過渡性房屋設有宵禁，每晚10時後，除需晚間工作的居民外，其餘人不能隨意出入樓宇，「這些住戶和你我一樣」。

與會社區人士對三個機構的回應未表認同，社區人士羅維宗表示，亞平會稱若改建過渡性住房項目為平價屋，還有5000萬元的缺口，他質疑為何商業公寓建案需要花費如此大量資金，「大約2000萬元就可以建成」；他還希望亞平會日後能明確回應，如何分配逾4億4000萬元的建設經費。黃敏儀表示，她的辦公室會跟進當天會議沒有解答的問題，繼續與市遊民局溝通，希望當局盡快給出回覆；此外，黃敏儀辦公室提醒，負責這項計畫的三個機構將於24日在皇后區第七社區委員會例會中再次解答相關問題，想要提問的民眾需提前預約，更多資訊請寄電郵至[email protected]諮詢詳情。

國會眾議員 孟昭文、州眾議員金兌錫、亞美醫師協會總裁暨會長劉季高以及美國紐約華人總商會會長徐家鵬等均參與當天的會議，對這一項目提出疑問。