MTA再獲聯邦撥款62億 「拯救紐約地鐵」

MTA將獲得聯邦政府62億元一次性撥款，幫助紐約市地鐵系統疫後恢復。（記者和釗宇／攝影）

紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)12日宣布，大都會運輸署(MTA )將獲得聯邦政府 62億元一次性撥款，幫助紐約市地鐵 系統疫後恢復；舒默說，這筆撥款將拯救紐約地鐵及公車，維持正常服務，避免漲價、削減重大服務和裁員。

聯邦政府在過去兩年多項紓困法案中為MTA撥款約145億元，這筆款項是聯邦政府撥給MTA的最後一筆紓困款。

舒默說，這是有史以來聯邦政府撥給MTA的最大一筆款項，「這筆超過60億元的撥款將為MTA帶來極大現金流。」

舒默表示，這筆聯邦撥款將主要用於MTA的運營支出，支持地鐵和公車正常運營，避免漲價、削減重大服務和裁員；同時，拜登政府已通過的1.2兆元基建法案，未來還將為MTA撥款100億元，用於第二大道地鐵線擴建等項目。

州長霍楚(Kathy Hochul)此前表示，聯邦撥款將讓MTA在2024年之前避免漲價；但即便有聯邦撥款，MTA預算官員此前一直警告，聯邦撥款將於2025年耗盡，屆時MTA還需找到其他方法平衡預算。

前MTA財務長弗蘭(Bob Foran)就曾建議，MTA應從2023年開始精兵簡政、削減部分服務，以反映疫後公共交通乘坐率下降的新常態；他去年11月曾預計，即使漲價，MTA到2025年仍將面臨14億元虧空。

MTA代執行長利博(Janno Lieber)則表示，他正在遊說州府官員，將MTA當成消防局或清潔局等公共服務實體，州議會應為MTA找到其他財源，而不是將成本壓在通勤客身上。

根據MTA去年12月的財務計畫，通勤費用將占MTA今年運營收入的62%，約48億6000萬元，另有26億元來自於橋隧收費。

舒默支持利博的想法，表示MTA可以從政府拿到更多資源，「我們知道通勤費可以填補MTA的支出，但我也認為這是一項公共服務，從各級政府拿到的撥款越多越好，我將努力爭取聯邦撥款。」

數據顯示，新冠疫情對MTA衝擊巨大，但地鐵客流量此前有所恢復，去年11月曾恢復至疫情前的74%；但紐約市目前面臨Omicron變種病毒肆虐，地鐵當前的客流量又降至只有2019年的39%；此前有諮詢公司預計，地鐵客流量要到今年底才能恢復疫情前水平的80%。