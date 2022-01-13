我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

MTA再獲聯邦撥款62億 「拯救紐約地鐵」

記者和釗宇／紐約報導
MTA將獲得聯邦政府62億元一次性撥款，幫助紐約市地鐵系統疫後恢復。（記者和釗宇／攝影）
MTA將獲得聯邦政府62億元一次性撥款，幫助紐約市地鐵系統疫後恢復。（記者和釗宇／攝影）

紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)12日宣布，大都會運輸署(MTA)將獲得聯邦政府62億元一次性撥款，幫助紐約市地鐵系統疫後恢復；舒默說，這筆撥款將拯救紐約地鐵及公車，維持正常服務，避免漲價、削減重大服務和裁員。

聯邦政府在過去兩年多項紓困法案中為MTA撥款約145億元，這筆款項是聯邦政府撥給MTA的最後一筆紓困款。

舒默說，這是有史以來聯邦政府撥給MTA的最大一筆款項，「這筆超過60億元的撥款將為MTA帶來極大現金流。」

舒默表示，這筆聯邦撥款將主要用於MTA的運營支出，支持地鐵和公車正常運營，避免漲價、削減重大服務和裁員；同時，拜登政府已通過的1.2兆元基建法案，未來還將為MTA撥款100億元，用於第二大道地鐵線擴建等項目。

州長霍楚(Kathy Hochul)此前表示，聯邦撥款將讓MTA在2024年之前避免漲價；但即便有聯邦撥款，MTA預算官員此前一直警告，聯邦撥款將於2025年耗盡，屆時MTA還需找到其他方法平衡預算。

前MTA財務長弗蘭(Bob Foran)就曾建議，MTA應從2023年開始精兵簡政、削減部分服務，以反映疫後公共交通乘坐率下降的新常態；他去年11月曾預計，即使漲價，MTA到2025年仍將面臨14億元虧空。

MTA代執行長利博(Janno Lieber)則表示，他正在遊說州府官員，將MTA當成消防局或清潔局等公共服務實體，州議會應為MTA找到其他財源，而不是將成本壓在通勤客身上。

根據MTA去年12月的財務計畫，通勤費用將占MTA今年運營收入的62%，約48億6000萬元，另有26億元來自於橋隧收費。

舒默支持利博的想法，表示MTA可以從政府拿到更多資源，「我們知道通勤費可以填補MTA的支出，但我也認為這是一項公共服務，從各級政府拿到的撥款越多越好，我將努力爭取聯邦撥款。」

數據顯示，新冠疫情對MTA衝擊巨大，但地鐵客流量此前有所恢復，去年11月曾恢復至疫情前的74%；但紐約市目前面臨Omicron變種病毒肆虐，地鐵當前的客流量又降至只有2019年的39%；此前有諮詢公司預計，地鐵客流量要到今年底才能恢復疫情前水平的80%。

MTA將獲得聯邦政府62億元一次性撥款；圖為紐約州長霍楚不久前視察在建的曼哈頓二...
MTA將獲得聯邦政府62億元一次性撥款；圖為紐約州長霍楚不久前視察在建的曼哈頓二大道地鐵。(紐約州長辦公室提供)
MTA將獲得聯邦政府62億元一次性撥款；圖為正在建造的曼哈頓二大道地鐵線路。(紐...
MTA將獲得聯邦政府62億元一次性撥款；圖為正在建造的曼哈頓二大道地鐵線路。(紐約州長辦公室提供)
MTA將獲得聯邦政府62億元一次性撥款，幫助紐約市地鐵系統疫後恢復。（記者和釗宇...
MTA將獲得聯邦政府62億元一次性撥款，幫助紐約市地鐵系統疫後恢復。（記者和釗宇／攝影）

MTA 地鐵 聯邦政府

上一則

非議聲中 亞當斯胞弟降職當市長安全執行主任 年薪21萬

下一則

法拉盛遊民所首次公聽 3機構挨批未回應社區擔憂

延伸閱讀

參院民主黨公布制裁俄國草案 普亭也在名單中

參院民主黨公布制裁俄國草案 普亭也在名單中
MTA獲聯邦60億元撥款 舒默：這將拯救紐約地鐵

MTA獲聯邦60億元撥款 舒默：這將拯救紐約地鐵
為推投票權法案修議事規則？舒默、麥康諾互批說謊

為推投票權法案修議事規則？舒默、麥康諾互批說謊
影響鉅..民主黨將推翻「費力把事拖」 曼欽強烈反對

影響鉅..民主黨將推翻「費力把事拖」 曼欽強烈反對
「應按需分配」 新冠口服藥有限 舒默籲紐約優先

「應按需分配」 新冠口服藥有限 舒默籲紐約優先

熱門新聞

圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

2022-01-05 13:46
近期美飛中的機票飆漲，紐約旅行業者指出，2月底機票價格開始回落；圖為紐約市甘迺迪國際機場等待出行的民眾。(記者牟蘭╱攝影)

飛中機票價飆漲 旅行業者：2月底降至1000元左右

2022-01-08 14:48
氣象預報6日午夜前將開始降雪至7日上半天，預計將嚴重影響通勤。(本報檔案照)

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

2022-01-06 11:48

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁