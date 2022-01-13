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法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

記者鄭怡嫣／紐約報導
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

44歲的上海移民宋迪豪日前在皇后區法拉盛(Flushing)當街遭另一名華人男子槍殺，嫌犯截至12日晚仍在逃，警方發布了通緝令；據悉，死者正在為他的妻子申請綠卡，原定於翌日一早與妻子參加有關綠卡裁決的線上法庭聽證，兩人育有一位四歲的兒子。

根據警方消息，轄區109分局10日傍晚5時許接到報警電話，表示位於法拉盛41大道132-44號街邊有一男子躺在路邊流血不止，警方到場後，將傷者送到紐約長老會皇后醫院，醫生宣告他傷重不治，致命傷在頸部；警方表示，嫌犯也是華裔。

曾代表死者及其妻子的華裔律師高光俊12日表示，宋迪豪原定於10日上午，與妻子參加移民法庭的綠卡裁決聽證，沒想到前一天晚上突然意外身亡，他的妻子李麗事發當晚徹夜未眠，也没有进食，第二天出庭時「嗓子都是啞的」。

高光俊表示，一般說來，申請者死亡時，申請程序按照法律規定會發生變化，有時會延期兩年左右，但裁決法官非常同情李麗的遭遇，縮短了下次的上庭時間，表示無論如何都會批准她的綠卡。

據悉，死者宋迪豪1977年2月生於上海，後移民來美，於2018年入籍為美國公民，2013年，他在法拉盛的朋友聚會上與老家為東北的李麗相遇並墜入愛河，2014年9月他們在拉斯維加斯註冊結婚，在法拉盛定居，兩人在2017年誕下一子；宋迪豪去世前，李麗負責照顧孩子及家庭，全家的經濟收入依靠丈夫一人；此前，宋迪豪曾從事護理、足療等行業，最近一份工作是在賭檔中發牌。

知情人士表示，宋迪豪與兇嫌曾在同一家足療店共事，也曾供同一個標會，兇嫌無妻無兒，十分好賭，一打架就有「動刀動槍」的勁頭，也欠下不少會費和賭債，不僅警察找他，賭檔人士及「會頭」也在找他；由於宋迪豪與兇嫌都是上海人，也有人委託他勸說兇嫌講究誠信按時繳納會費。

根據妻子李麗的描述，宋迪豪雖然從事發牌工作，但兇嫌並未在其工作的賭檔產生過糾紛，兩人上個月的會費為900元；李麗對兇嫌並不熟悉，是在案發後通過丈夫手機中的往來電話、訊息及其他朋友，才確認並看到兇嫌的照片。

來自警方的消息人士則表示，報住在大學點的44歲曾克里斯(Christopher Tsang)曾為法拉盛的「地下賭場大佬」，欠錢等一系列糾紛都通過找他解決，但自從去年11月，他與其他兩名嫌犯因涉嫌搶劫、盜竊等罪被捕後，地下賭場的規矩與秩序就開始變得混亂。

此外，儘管宋迪豪在尚榕按摩店前遭到槍殺，且社區內仍有「兇殺與按摩店有關」的傳言，但根據附近居民及按摩店提供的視頻，宋迪豪原是從按摩店旁的樓梯走上街後才遇上兇嫌；按摩店老闆宋女士表示，從未聽說宋迪豪及兇嫌，他們也未曾光臨過按摩房，案發當時，由於店內播放著背景音樂，她與店員都未聽到槍聲，走上樓才看見警察正在給倒地的宋迪豪做心肺復甦。

根據律師高光俊的印象，宋迪豪給人的感覺溫和有禮，十分寵愛兒子與妻子，有時還會給妻子李麗此前在中國的家庭寄錢，不像是會莽撞行事、或動輒鬧事打打殺殺的性格；李麗「上有老、下有小」，還需照顧同在美國的宋迪豪的雙親，呼籲社區人士盡量幫助目前沒有任何經濟來源的李麗及其兒子；熱心人士，可匯款至李麗的「美國銀行」(Bank of America)帳號4117-7339-9789-7929(名字：Li Li)或寄送物資至(Main St)36-44號三樓高光俊律師樓。

涉嫌槍殺宋迪豪的兇嫌影像。(警方提供)
涉嫌槍殺宋迪豪的兇嫌影像。(警方提供)
根據案發現場的視頻，宋迪豪在街頭與嫌犯發生爭吵和推搡，隨即遭槍殺。(視頻截圖╱讀...
根據案發現場的視頻，宋迪豪在街頭與嫌犯發生爭吵和推搡，隨即遭槍殺。(視頻截圖╱讀者提供)
案發現場附近的按摩店，與槍擊案無關。(記者鄭怡嫣╱攝影)
案發現場附近的按摩店，與槍擊案無關。(記者鄭怡嫣╱攝影)
華裔男子宋迪豪在法拉盛遭槍擊身亡，警方封鎖現場進行調查。(記者鄭怡嫣╱攝影
華裔男子宋迪豪在法拉盛遭槍擊身亡，警方封鎖現場進行調查。(記者鄭怡嫣╱攝影

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