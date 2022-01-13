曼哈頓新任檢察官 炫耀哈林區背景

曼哈頓新任地區檢察官白艾榮在競選時強調自己是在哈林區長大的非洲裔，從而贏得選舉。(路透)

曼哈頓 的新任檢察官 白艾榮(Alvin Bragg)是首位出任該職的非洲裔，他經常講述自己在哈林區(Harlem)長大的艱辛，童年時代多次遭遇司法不公，被警察 等人用槍指著腦門，因此他的出身有利於推動司法改革。但一位批評人士指出，白艾榮的孩提時代其實輕鬆快樂，他住在哈林區的最安全社區，四歲到上西城的菁英學校讀書，但「不是說他沒有經歷過種族歧視」，而是他不應將自己的背景作為道德標準，來證明他的司法改革正確，對輕罪不予起訴，以及要將重罪犯以外的囚犯全部釋放。

白艾榮1995年在哈佛大學期間曾在校報發文，將眼下發生的暴力說成是親身經歷，感到自己「身負重任」。他作為哈佛非裔學生會的會長，表示能來哈佛讀書是他的特權，哈林區的其他兒童則難望項背。

一名曾在哈林區巡邏的警員表示，白艾榮近來一直為自己塗脂抹粉，總是不斷提到哈林區。但他是口含銀湯匙長大，上最好的學校，這樣的孩子不會有普通孩子的經歷；實際上，在他的兒童時代，父母每年暑假都送他到維吉尼亞州的親友家。

48歲的白艾榮表示，他1980年代在哈林區成長期間，刑事司法體系的方方面面都見識過，21歲前被人用槍頂過六次，其中三次是警察，另外三次是其他人。他說：「有人用刀尖架在我的脖子上，用槍頂過我的腦袋，有的受害人身中槍彈後，倒在我的家門口。」但他絕口不提自己不上公立小學，而是上私立名校三一學校(Trinity School)，一年學費就要5萬7000元，他的兩個子女也在同一所學校讀書，該校的校友包括前總統川普的次子艾瑞克·川普等人。

白艾榮曾任聯邦助理檢察官，他試圖以自己的經歷來說明安全與公正的重要，這些目標通過他推動的司法改革即可實現，但對人們擔憂寬鬆執法可能導致更多犯罪，他卻熟視無睹。

去年初選期間，白艾榮主要通過宣揚自己過去的經歷，表示他的哈林區背景有助於推動司法公正，從而擊敗了七位黨內對手，大選時再戰勝共和黨對手，成功接替了不尋求連任的萬斯(Cyrus Vance)的檢察官職位。但內幕人士指出，角逐曼哈頓檢察官的候選人其實在政策上沒有太大差異，白艾榮作為唯一的非裔，是用自己的背景來表明與其他候選人的不同。