曼哈頓新任檢察官 炫耀哈林區背景
曼哈頓的新任檢察官白艾榮(Alvin Bragg)是首位出任該職的非洲裔，他經常講述自己在哈林區(Harlem)長大的艱辛，童年時代多次遭遇司法不公，被警察等人用槍指著腦門，因此他的出身有利於推動司法改革。但一位批評人士指出，白艾榮的孩提時代其實輕鬆快樂，他住在哈林區的最安全社區，四歲到上西城的菁英學校讀書，但「不是說他沒有經歷過種族歧視」，而是他不應將自己的背景作為道德標準，來證明他的司法改革正確，對輕罪不予起訴，以及要將重罪犯以外的囚犯全部釋放。
白艾榮1995年在哈佛大學期間曾在校報發文，將眼下發生的暴力說成是親身經歷，感到自己「身負重任」。他作為哈佛非裔學生會的會長，表示能來哈佛讀書是他的特權，哈林區的其他兒童則難望項背。
一名曾在哈林區巡邏的警員表示，白艾榮近來一直為自己塗脂抹粉，總是不斷提到哈林區。但他是口含銀湯匙長大，上最好的學校，這樣的孩子不會有普通孩子的經歷；實際上，在他的兒童時代，父母每年暑假都送他到維吉尼亞州的親友家。
48歲的白艾榮表示，他1980年代在哈林區成長期間，刑事司法體系的方方面面都見識過，21歲前被人用槍頂過六次，其中三次是警察，另外三次是其他人。他說：「有人用刀尖架在我的脖子上，用槍頂過我的腦袋，有的受害人身中槍彈後，倒在我的家門口。」但他絕口不提自己不上公立小學，而是上私立名校三一學校(Trinity School)，一年學費就要5萬7000元，他的兩個子女也在同一所學校讀書，該校的校友包括前總統川普的次子艾瑞克·川普等人。
白艾榮曾任聯邦助理檢察官，他試圖以自己的經歷來說明安全與公正的重要，這些目標通過他推動的司法改革即可實現，但對人們擔憂寬鬆執法可能導致更多犯罪，他卻熟視無睹。
去年初選期間，白艾榮主要通過宣揚自己過去的經歷，表示他的哈林區背景有助於推動司法公正，從而擊敗了七位黨內對手，大選時再戰勝共和黨對手，成功接替了不尋求連任的萬斯(Cyrus Vance)的檢察官職位。但內幕人士指出，角逐曼哈頓檢察官的候選人其實在政策上沒有太大差異，白艾榮作為唯一的非裔，是用自己的背景來表明與其他候選人的不同。
上一則
法拉盛遊民所首次公聽 3機構挨批未回應社區擔憂
下一則
FB留言