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慣犯持刀搶劫 法官判輕罪「輕罪不起訴」生效引眾怒

記者金春香／紐約報導
羅倫涉嫌持刀威脅藥店員工被捕，卻只被控輕罪，法官也說他很幸運。(警方提供)
羅倫涉嫌持刀威脅藥店員工被捕，卻只被控輕罪，法官也說他很幸運。(警方提供)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)宣布的「輕罪不予起訴」新舉措已經在紐約市生效，在法庭得到應驗，一名累犯日前因在藥房持刀威脅店員被捕，但僅被控輕罪，法官指「如果是在兩周前，他會被控以搶劫罪，也會被判入獄，但在如今新政策下，僅被控輕罪，他很幸運。」

43歲的嫌犯羅倫(William Rolon)身負多項被捕紀錄，日前再因爲持刀威脅藥店員工而被捕，但本月9日在刑事法院過堂時，其控罪僅為盜竊輕罪，法官威納(Jay Weiner)說，「根據你的犯罪紀錄，以及該案件行為，如果在兩周前肯定會被控以搶劫罪，面臨監禁，但曼哈頓地區檢察官辦公室的新政策下，你只被控以輕罪。」

威納表示，「你應該對此感到幸運，但這種幸運不會一直都在。」

根據「紐約郵報」獲得的法庭文件信息，在警方以持械搶劫罪逮捕羅倫後，曼哈頓檢察官辦公室將其罪名降級至輕罪，以配合白艾榮辦公室提出的刑事司法改革內容。

羅倫日前在曼哈頓下東城地蘭西街上一家Duane Reade店內偷竊價值超過2000元的藥品和其他商品，被店內女員工發現，他隨後揮舞隨身帶的道具，威脅該員工，「去你的，我要拿走所有的東西」。

據悉羅倫被捕時，襪子內還藏有毒品海洛因，他此前曾兩度因爲搶劫入獄，並身負多項輕罪指控，八次未按時出庭。

法官威納表示，在檢察官的控罪基礎上，他無法設置保釋金，但他為該女員工頒布保護令，並警告羅倫若下月16日不按時出庭，將設置保釋金。

為羅倫提供法律幫助的紐約法律援助處(Legal Aid Society)表示，羅倫就是司法改革的重要例子，他需要治療和資源幫助，而不是監禁。

白艾榮12日被問及羅倫案件時，以該案件仍在審理中為由，拒絕發表評論。

至12日截稿時，獲得前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)、前共和黨市長參選人史里華(Curtis Sliwa)等支持的要求撤職白艾榮的網路請願書，已經獲得近3000人簽名支持。

曼哈頓 檢察官 紐約市

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