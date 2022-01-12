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輕罪不起訴？市警局長會曼哈頓檢察官

記者張晨／紐約報導
西維爾(左)與白艾榮(右)會面，二人希望警方和檢方努力達成更多共識。(美聯社/路透)
西維爾(左)與白艾榮(右)會面，二人希望警方和檢方努力達成更多共識。(美聯社/路透)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)與市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)11日會面，就此前白艾榮提出的「輕罪不予起訴」的新舉措探討；二人新上任就對該政策表達了明顯的對立態度，西維爾更表示，市府和檢察官在處理公共安全問題上可能會出現分歧，二人會面後表示，「希望檢方和警方努力達成更多共識」。

白艾榮此前表示，曼哈頓檢方將不再起訴包括持有大麻、逃票、拒捕、非法進入、妨礙公務、賣淫等在內的罪行，除非這些罪行是嫌犯被起訴的重罪的一部分；他說，「這些政策不僅會讓紐約更安全，還會騰出公訴資源，集中精力對付暴力犯罪。」

但關於拒捕的是作為警察局長的西維爾最關心的問題之一；她表示，檢方不起訴這類罪犯，是在向警察發出一個消極訊號，即司法機關「不願意保護那些正在履行職責的人」。

西維爾說，「我強烈認為，曼哈頓檢方的這項政策將為原本不會引起爭議的決定注入更多爭端，將進一步引發警察執法暴力的爭議，並將對市警和他們所在的社區關係產生負面影響。」

對此白艾榮則表示，「我把安全作為工作的首務，與西維爾的理解相反，我的辦公室會以重罪起訴任何使用槍枝搶劫商店或襲擊警察的人，所有人都必須為自己的行為負責。」

市警在當天發布的一份聯合聲明中寫道，當天的討論公開、坦誠並富有成效，會議的目的是交流想法、澄清和協調政策分歧，以達成共同願景—即承認需要進行刑事司法改革替代監禁；雙方同意，警察和檢察官將以正義的眼光衡量每個案件的事實和情況，共同確保紐約人的安全，合作討論將會持續進行。

警察 曼哈頓 檢察官

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