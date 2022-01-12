兒童住院大增 9成未打疫苗

州長霍楚(右)11日在記者會上與代理衛生廳長巴塞特(熒幕上人物)連線，敦促家長盡快帶孩子接種新冠疫苗。(州長辦公室提供)

數據顯示，Omicron變種病毒導致新冠疫苗 接種率不高的兒童群體疫情嚴重，兒童住院率近日來飆高；紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)11日呼籲家長盡快帶子女接種疫苗，州府也將啟動名為「 #VaxForKids」的宣傳活動，促進兒童打疫苗。

根據州府數據，全州五至11歲兒童的住院率在去年12月的最後三周之中，猛增超過300%；儘管從去年11月初開始，五歲以上兒童就可接種疫苗，但霍楚表示，目前全州該年齡段兒童仍有68%一針未打；她說，住院兒童中，有91%未打疫苗。

霍楚表示，這些兒童染疫病例是不必要的，而且是可以避免的，她懇求家長盡快為孩子接種；「看看孩子們，當他們放學回家時問問自己，你真的希望今天明天或未來，去醫院看孩子嗎？」

霍楚還宣布，州府將展開宣傳活動，強調兒童接種的重要性，表示兒童接種也將保護那些還未到接種年齡的孩子；州府將發布廣告，由州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)出演，敦促家長待孩子接種。

巴塞特表示，由於Omicron變種病毒肆虐，兒童染疫率和住院率近來不斷飆高，「現在是兒童醫生、家長、加護人確保五歲以上兒童接種新冠疫苗的最關鍵時期，疫苗幾十年來一直是兒童醫學界的支柱，保護兒童不受各種病毒侵害，對新冠病毒也是一樣；我敦促紐約州所有民眾，確保你們的孩子完全接種，待有資格時也接種補強針，這樣才能形成有意義而持續性的保護。」

除兒童之外，紐約州其他年齡段的接種率較高，目前已有83%的成年人完全接種，12至17歲青少年的完全接種率也達到了三分之二。