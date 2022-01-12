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紐約州停止追蹤 不再致電確診者

記者金春香／紐約報導
紐約州停止新冠病例追蹤，確診患者不會再接到衛生部門電話；圖為一名紐約市民11日接受病毒檢測。(美聯社)
紐約州停止新冠病例追蹤，確診患者不會再接到衛生部門電話；圖為一名紐約市民11日接受病毒檢測。(美聯社)

儘管Omicron變種病毒仍肆虐，但州長霍楚(Kathy Hochul)11日宣布停止新冠病例接觸追蹤(contact tracing)，病毒檢測結果呈陽性者將不會再接到來自衛生部門的電話。

病例接觸追蹤工作從疫情爆發後不久就開始，由州衛生廳或地方衛生部門人員完成，他們會致電病毒檢測結果為陽性者，詢問他們最近接觸的人員，然後再致電密切接觸者，詢問是否有新冠症狀，提醒他們進行病毒檢測及隔離。

不過從12日(周三)起，確診者將不再會接到相關電話，需要自行隔離及通知有過接觸者自己感染的情況。

州府12日會開放新網站www.ny.gov/isolation和www.ny.gov/quarantine，提供相關隔離指南，確診者和密切接觸者可以登錄該網站，自行上報隔離信息，網站也會提供很多雇主需要確診員工提交的相關文件。

不過霍楚也表示，地方衛生部門仍可以依據實際需要決定是否繼續接觸追蹤工作，只是州府不再做強制要求。

雖然紐約每日新增確診病例數字仍較高，但近日來已有所下降，10日新增4萬8686例確診，已經比9日的5萬4800例和8日的9萬100例有顯著下降；不過州內住院人數仍在增加，已達1萬2540人。

霍楚稱，本輪疫情傳播已顯出緩和趨勢，可以看到「希望的曙光」；她表示結束接觸追蹤是希望為衛生部門節省人力，布署更多人力和資源進行疫苗接種和病毒檢測工作。

州內多地已經表示會結束接觸追蹤工作，包括奧內達郡(Oneida)、Cayuga郡、奧農多加郡(Onondaga)等，洛克蘭郡(Rockland)則已要求確診者自行通知密切接觸人員。

州長霍楚宣布停止新冠病例接觸追蹤，病毒檢測結果呈陽性者將不會再接到來自衛生部門的...
州長霍楚宣布停止新冠病例接觸追蹤，病毒檢測結果呈陽性者將不會再接到來自衛生部門的電話。(州長辦公室提供)

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