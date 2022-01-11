百老匯防疫升級 兒童須打完疫苗…華人：再嚴也不敢去

百老匯「獅子王」演出去年9月恢復演出，現場人山人海。（記者張心／攝影）

隨著變種病毒Omicron將紐約疫情推向新的高峰，百老匯 10日出台迄今為止最嚴的疫苗 規定，要求5歲至11歲兒童出示完全疫苗接種證明，0-4歲幼兒則須提供看秀前72小時內陰性PCR檢測報告，或六小時內快篩陰性檢測報告；新規自本月29日起生效，連同室內口罩 令一起持續至今年4月30日。

「儘管對入場觀眾有嚴格的疫苗要求，但還是對孩子在密閉空間內和一大群人一起看幾小時秀很抗拒。」居住在長島的華人吳家誼表示，作為一位十歲和三歲兒童的母親，自從新冠爆發以後就打消了帶孩子到電影院或劇院的想法，即使今年夏秋百老匯恢復演出，而且疫苗也已經在紐約市普及，但為了孩子的健康安全考慮，她還是不願冒風險，「不像班級上課，人數最多不過是十幾二十人，百老匯動輒幾百人的大劇場，尤其現在接種疫苗也會感染Omicron病毒，我覺得這種規定也沒有太多實際效用。」

去年10月在百老匯上演的「雷曼兄弟」，前排不少觀眾會在演出期間脫下口罩，經巡場工作人員提醒後才配合，但之後仍是不自覺戴口罩，最終在工作人員以「逐出會場」為警告後，才配戴至演出結束。

根據百老匯官方的最新聲明，由於新冠疫情在紐約的持續發酵，所有參與看秀的5歲至11歲兒童，進入全市41家百老匯劇院時，必須出示完全疫苗接種證明，並且最後一劑的接種時間必須是演出前14天以上；如果最後一劑接種時間距離演出不足14天，則須和還沒有疫苗接種資格的兒童一樣，入場時提供演出開始前72小時內的PCR陰性檢測報告，或六小時內快篩陰性檢測報告。

對於遠道而來的國際遊客，百老匯可以接受兩劑任何FDA或WHO批准的疫苗的混打證明。本次升級的規定將對有特殊醫療狀況和宗教信仰的人士予以豁免，同時配合自去年夏天起就生效的室內口罩令，即除了吃飯和喝水之外，其餘時間必須全程戴口罩。

從去年12月起，百老匯已經要求12歲以上青少年和成人一樣，提供完全疫苗接種證明；儘管如此，因為新冠疫情的影響，上月底百老匯還是取消了大量的演出劇目。

目前尚不知是否會對觀眾採取補強針政策，但百老匯聯盟(Broadway League)主席聖馬丁(Charlotte St. Martin)表示，已經強烈建議所有工作人員接種補強針。