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約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

打疫苗獎百元…7000人無法兌現 火大

編譯孫梁／綜合10日電
眾多紐約市民為了獲得100元獎金，趕在去年底前接種新冠疫苗補強針；但是禮品卡卻不太好用，而且不少人迄今還未收到。(記者曹健╱攝影)
眾多紐約市民為了獲得100元獎金，趕在去年底前接種新冠疫苗補強針；但是禮品卡卻不太好用，而且不少人迄今還未收到。(記者曹健╱攝影)

紐約市獎勵100元以鼓勵民眾接種疫苗，獎金以禮品卡以及虛擬銀行卡的形式發放，但7000餘人的虛擬卡卻因無法登入而不能兌現，發卡公司表示將重視和解決。

前市長白思豪去年宣布鼓勵政策，在指定的地點打第二針及加強針的民眾可獲百元獎金，去年8月經市經濟發展公司批准，舊金山Usio財務科技公司的FiCentive分公司成為唯一獲得5000萬元合約的虛擬卡發放公司。

接種民眾的百元獎金可選擇禮品卡，但四周後才能收到，也可選擇Akimbo虛擬卡，簽約後電郵通知密碼，市府表示已發放Akimbo銀行卡73萬多張。

市府接到大量投訴，7000餘個虛擬卡有登入問題，民眾還在推特和Reddit上討論如何打開虛擬卡。布碌崙威廉斯堡的女居民莫莉·亨茲(Molly Heintz)說，她的八歲兒子去年11月打第二針後，選擇的虛擬卡一直打不開，直至本周才登入。過去兩個月為了解鎖密碼，她嘗試登入無數次，給Akimbo公司客服部打了八次電話。亨茲表示，拿到虛擬卡裡的錢極具挑戰性，發卡公司應做好支援服務工作。

Akimbo公司的網站聲明說：「公司網頁出現了登入和帳戶管理問題，我們將盡快解決，並為此造成的不便致歉。」

市經濟發展公司去年8月批准與FiCentive公司的合約先是2030萬元，後又追加到5090萬元。FiCenticve公司除發放百元虛擬卡外，還主持接種疫苗的抽獎活動，將從打過疫苗的人中選出十名中獎者，每人發2500元獎金。

市府發言人表示，凡是遇到虛擬卡登入問題的民眾，應撥打Akimbo公司的1-855-449-2273電話，或是紐約市的接種熱線877-VAX4NYC(829-4692)。

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