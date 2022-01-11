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約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

學生醞釀罷課 促提供線上教學

記者和釗宇／紐約報導
紐約市公校教師10傍晚舉行集會示威，要求市政府和教育局提供網課選項，保障師生的健康。(Getty Images)
紐約市公校教師10傍晚舉行集會示威，要求市政府和教育局提供網課選項，保障師生的健康。(Getty Images)

Omicron變種病毒肆虐造成的本輪疫情，已經在紐約市導致每日萬餘學生染疫，但市長亞當斯(Eric Adams)上任以來堅決不允許公校轉入線上教學，認為公校依然安全；為抗議市府不作為，一些學生已開始醞釀11日罷課，呼籲市府暫時關閉公校，否則應加強校園防疫，為所有學生提供檢測，開設線上教學選項。

數據顯示，疫情肆虐導致紐約市公校學生出勤率大降，過去一周徘徊在70%左右，上周五更因大雪降至44%，10日則回升至75%；同時，全市公校10日新增病例1萬4123人，其中學生1萬1825人，教職員工2298人；本學年至今，全市公校累計已有11萬6126人染疫，學生8萬5443人，教職員工3萬683人。

由學生組成的「紐約市防疫安全學生罷課」(NYC Student Walkout for COVID Safety)已在社群網站上發帖，呼籲全市學生11日早11時52分罷課，表示目前疫情肆虐，罷課的最終目的是實現公校暫時關閉。

該組織製作的宣傳海報顯示，「如果我們仍然無法關閉學校，這次罷課將給學生一個討論其他防疫選項的平台。」這些選項包括增加遠程教學選項、對師生增加病毒檢測、收緊防疫檢查等。並加強校園防疫；組織者還呼籲教師在在線上提供學習材料，方便線上教學，並允許所有疫情相關的請假。

同时，教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)上周告訴其成員，他正在推動州府和州議會對紐約市所有學生進行檢測，但未明確檢測頻率；目前，市府每周隨機檢測8萬名公校生，但僅包括那些由家長提交了檢測同意書的學生，截至上月，全市僅有三分之一的家庭提交了檢測同意書。

一批公校教師10日傍晚也舉行集會，要求市政府和教育局正視當前病毒在學校蔓延的問題，為師生提供網課教學的選項。

一些學生醞釀11日罷課，呼籲市府暫時關閉公校，否則應加強校園防疫。（取自Inst...
一些學生醞釀11日罷課，呼籲市府暫時關閉公校，否則應加強校園防疫。（取自Instagram）
一些學生醞釀11日罷課，呼籲市府暫時關閉公校，否則應加強校園防疫。（取自Inst...
一些學生醞釀11日罷課，呼籲市府暫時關閉公校，否則應加強校園防疫。（取自Instagram）
紐約市公校教師10傍晚舉行集會示威，要求市政府和教育局提供網課選項，保障師生的健...
紐約市公校教師10傍晚舉行集會示威，要求市政府和教育局提供網課選項，保障師生的健康。(Getty Images)
紐約市公校教師10傍晚舉行集會示威，要求市政府和教育局提供網課選項，保障師生的健...
紐約市公校教師10傍晚舉行集會示威，要求市政府和教育局提供網課選項，保障師生的健康。(Getty Images)

公校 檢測 防疫

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