突破感染飆7倍…新冠住院者破1.2萬 增幅趨緩

數據顯示，Omicron變種病毒上月爆發導致大量突破感染，完全接種者的染疫率去年12月猛增七倍。（美聯社）

紐約州疫情 數據顯示，Omicron變種病毒上月爆發導致大量突破感染，完全接種新冠疫苗 者的染疫率去年12月猛增七倍；同時，紐約州新冠住院人數突破1萬2000人，但每日住院人數淨增幅為今年以來最少，預示本輪疫情或將見頂。

數據顯示，完全接種者中每10萬人感染人數，上月從29.8例猛增至223.3例；不過，這一感染率仍遠低於未接種者的每10萬人1583.1例，而未接種者感染率上月也增長6.5倍；同時，經過年齡調整的疫苗有效性數據也有所下降，從12月初的80.9%降至月底的77.8%，月中還一度降至76.1%。

不過，疫苗仍能有效避免住院；目前，完全接種者每10萬人的住院率是4.59人，儘管這一數字比12月初的1.17人增長顯著，但仍然比未接種者的住院率少13倍，後者為每10萬人的住院率為58.27人，12月內也翻了三倍。總體來說，經過年齡調整，疫苗避免住院的有效性上月為92.3%，比月初時的95.1%有所下降；疫苗避免重症的有效率仍在91%以上。

根據州府數據，全州9日新增確診病例5萬4849例，七天平均陽性率21.3%，而單日檢測陽性率已經連續兩日低於20%；全州新冠住院人數增至1萬2022人，為2020年4月28日以來新高，ICU住院人數、插管治療人數均繼續上升，新增死亡135人。

不過，儘管全州新冠住院人數突破1萬2000人，但日淨增長人數卻是除8日住院人數下降之外，2022年以來淨增長最少的一次，意味著出院人數開始慢慢趕上入院人數；州長霍楚(Kathy Hochul)此前表示，本輪疫情可能將很快見頂，而且此前有報導稱，超過40%的新冠住院者，入院的首要原因並非感染新冠，而是入院後才查出感染。

同時，紐約市的數據也顯示疫情可能見頂；全市過去四周的單周新增病例數增長率為19%，而在聖誕節前這一增長率則高達125%，四周平均住院人數增長率也已經從四天前的62%降至目前的11%。