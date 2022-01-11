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3年來最冷一天 紐約市11日將跌破20℉

記者張心／紐約報導
紐約市將迎來3年來最冷一天，11日氣溫降至華氏十餘度。(美聯社)
紐約市將迎來3年來最冷一天，11日氣溫降至華氏十餘度。(美聯社)

紐約市11日迎來自2019年1月以來最冷的一天，氣溫將跌破華氏20度，紐約市連續兩日最低溫度約十餘度；在紐約州部分地區，皮膚如暴露在外30分鐘就可能凍傷。

根據國家氣象局天氣預警，一股北極冷空氣氣團將在未來兩天吹襲三州地區，11日和12日將跌至華氏20度以下。

冷氣團將於10日晚下沉，包括紐約市在內的地區在11日上午，體感溫度可達到華氏零度以下；上州蘇利文郡(Sullivan County)和阿爾斯特郡(Ulster County)已經風寒預警，指氣溫將降至華氏零下15度至零下25度，警告居民只要暴露皮膚在外30分鐘便會出現凍傷。預計將有更多紐約州和新澤西州地方當局會發布風寒預警。

氣象專家表示，11日將成為紐約市自2019年以來最冷的一天，所以一定要注意保暖，留意周圍老弱婦孺鄰居的安全，同時也要做好自家寵物的保護工作；同時提醒戶主和建築公司，絕緣不良的管道在這種天氣情況下，更容易凍結和爆裂。

寒流將在12日逐漸離開，最高氣溫將回升至華氏30多度，13日的最高溫度將升至華氏40度左右。

雖然目前還未觀測到其他的冬季風暴，但16日將迎來新的降雪；剛過去的周五，強大的冬季風暴席捲三州地區，紐約市部分地區出現了八吋積雪，新澤西州同樣飽受暴雪衝擊。

紐約市 新澤西州 紐約州

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