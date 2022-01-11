批非公民投票法違憲 紐約州共和黨民代提訟

多名紐約州共和黨民代在史泰登島高等法院提起訴訟，認為非公民投票法案違憲，請求法官發出禁止令。圖為共和黨民代此前集會反對該法案。（州共和黨委員會提供）

紐約市非公民投票 法案已經生效，但一眾紐約州共和黨 民代10日在史泰登島的州高等法院提起訴訟，認為該法案不合憲，請求法官發出禁止令，阻止市選舉委員會和市府執行該法案。

提出訴訟的共和黨民代包括國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州共和黨主席蘭格沃斯(Nick Langworthy)、市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)、史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)等17人及州和全國共和黨委員會，被告則是市長亞當斯(Eric Adams)、市選舉委員會和市議會。

蘭格沃斯表示，絕不應允許他國公民在美國的選舉中投票，「亞當斯才上任兩周，他就討好嚴重左傾的市議會；他們的終極目標是根除公民與非公民的界限，這起訴訟是阻止此舉的唯一機會。」

瑪麗奧則表示，這項法案「太過隨意」，認為其踐踏和稀釋了美國公民的特權，「沒有任何事情比維護選舉系統的完整性更為重要，投票權是公民才能擁有的神聖權利，這項太過隨意的法案違反州憲法，稀釋了美國公民的聲音，與全市絕大多數人的觀點不符。」

紐約州憲法第二條第一款規定，所有18歲以上公民都應享有投票選舉所有民選官員的權利；不過，憲法並未規定「非公民不能投票」；但紐約州選舉法Section 5-102(1)有明確規定，「除非是美國公民，其他任何人無資格註冊投票。」博萊利表示，「任何閱讀紐約州選舉法的人都能看懂，該法禁止外國人投票。」

根據市府數據，全市約有80萬8000名成年移民擁有合法工作身分，其中超過62萬人擁有綠卡，該法案下增加的選民人數約為目前紐約市居民總數的10%；從族裔上來看，有13萬為多明尼加裔，11萬7500人來自中國；亞當斯原本對新法存有疑慮，認為僅居住30天就能投票的時間規定太短，但他並未否決法案，而是讓其通過30天後自動生效。