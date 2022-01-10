紐約新冠住院人數 3周來首降 預告疫情或將到高峰

紐約市的各項疫情數據出現下降趨勢，或許預示著本輪疫情高峰已經到來。（美聯社）

數據顯示，紐約州新冠住院人數三周來首次下降，而且紐約市 的各項疫情 數據也有下降趨勢，或許預示著本輪疫情高峰已經到來。

根據州府數據，全州9日新增新冠肺炎病例7萬9777例，比前一日創下的超過9萬例有所下降，七天平均陽性率為21.71%，新冠住院人數下降96人至1萬1747人，這是自12月18日以來首次下降，但仍為三周前的三倍；不過，ICU重症病房住院人數、插管住院人數均繼續上升，新增死亡138人。

此前聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)和傳染病研究所所長(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)表示，本輪疫情可能在兩周之內達到高峰，隨後確診數將快速下降；紐約市疫情似乎也說明疫情已經接近高峰，根據州府數據，紐約市的七天平均檢測陽性率已經從6日22.16%降至8日的21.15%。

紐約市的疫情數據出現下降趨勢，或預示著疫情高峰已經到來；圖為布碌崙(布魯克林)一位民眾在接受病毒檢測。(路透)

根據市衛生局的數據，全市每10萬人的感染人數，已經從2日的3261.35人降至4日的2753.95人；同時，全市七天平均陽性率也從2日的34.42%降至4日的32.59%，七天平均日新增病例數也從3萬8842人降至3萬2799人，七天平均住院人數從797人降至586人。

目前，全市住院人數大多數為未接種人士；根據衛生局數據，截至去年12月18日，未接種人士中每10萬人住院人數為79.16人，為已接種人士住院率的14倍；而且，未接種人士中每10萬人有4.48人死亡，為已接種人士的超過11倍。

布朗士 區目前為紐約市的疫情中心，在全市23個七天平均陽性率超過40%的郵遞區號中，15個位於布朗士區；皇后區的可樂那(11368)和艾姆赫斯特(11373)陽性率較高，分別為41.66%和37.6%。