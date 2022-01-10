近10萬師生染疫 紐約市公校出勤率暴跌剩4成

紐約市公校出勤率堪憂，圖為史泰登島的公立60小學。(市長辦公室提供)

根據紐約市教育局 公布的最新數據，在過去兩周，紐約市公校 的缺勤率已達新低，近94萬全市公校學生中，平均每日有29萬學生缺勤，截至9日，共有將近9萬8000名學生及教職員工染疫，儘管市教育局將隨機檢測 公校學生的數量提增了一倍，但數據顯示，每所學校的檢疫率不足10%，有的學校甚至低於3%。

在往年的秋學期，例如在2018至2019學年，紐約市公校的出勤率在90%左右且從未低於84%，然而市教育局的最新數據顯示，在過去兩周，受到新冠疫情的影響，公校學生由於染疫新冠或是密接染疫者需要居家隔離，每日平均的出勤率跌至69%，出勤率最高的一天為去年12月21日，達80%，之後則維持在60%至70%之間，7日(周五)受到暴風雪影響，出勤率驟跌至44.5%；全市93萬8000名公校學生中，平均每日有29萬學生缺勤。

皇后區高中數學老師王柏存表示，他班上的出勤率通常有98%，但冬假後返校的第一周，學生的出勤率在60%至65%間，受到新冠以及日前極端天氣的影響，出勤率在上周五跌到僅37%，與此同時，居家簽到網課的學生也只有31%，雖然市長亞當斯(Eric Adams)堅持不關閉學校，但出勤率跌到如此地步，「幾乎等於是半關閉學校了」。

市教育局最新統計數據還顯示，全市染疫的學生與教職員工也是節節攀升，去年9月13日至今年1月7日間，全市共有9萬7938名師生染疫，其中包括7萬241名學生以及2萬7697名教職員工，去年12月24日起，共有超過3萬8000名學生及教職員工染疫，超過2020至2021學年一整年的師生染疫總數。

此外，儘管市教育局將隨機檢測公校學生的數量提增了一倍，且曾表示每所學校的學生檢疫率將達到20%，但有線電視新聞媒體NY1在分析了250所市公校的學生檢疫率後發現，市教育局對學生的隨機檢測率不足10%，有的學校甚至低於3%。