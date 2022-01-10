家用快篩劑搶手 藥店供不應求

新冠檢測快篩劑供不應求，許多藥房都是一到貨就售罄。(Getty Images)

家用新冠病毒快篩劑如今缺貨，價格因品牌不同從7元到12元不等，檢測 結果15分鐘可出；過去兩周因需求大增，快篩劑成為藥店的搶手貨。

曼哈頓「百老匯化學家」藥店的業主表示，新一輪疫情爆發後， 他們的快篩劑很難存下，聖誕節前進了200份，不到兩小時賣光。110人跟藥店提前預定，節後到元旦期間又進了兩批，也是很快售罄。業主表示，隨著學生假後返校和父母在家給孩子檢測的增多，快篩劑的需求將繼續升高。

販售家用快篩劑的iPromo公司表示，隨著企業開始執行拜登 政府的強制接種令與檢測令，快篩劑正面臨「海嘯般的需求」，許多家庭節日期間被感染，重返工作和學校前需做檢測。公司剛定購1500萬元的快篩劑，以提供給企業客戶。

勞工部 的職業安全與衛生署(Occupational Safety and Health Administration)表示，從2月9日開始，大型企業需遵守聯邦的強制接種令和檢測令。拜登政府將採購5億份家用快篩劑，民眾1月中旬開始可免費定購，新澤西和華盛頓等州也都表示要免費提供。

Abbott公司發言人表示，他們生產的BinaxNOW家用快篩劑去年3月已獲聯邦食品暨藥品管理局(FDA)緊急授權，如今的需求旺盛是前所未有，「我們是盡可能地趕生產進度和盡可能地快發貨，包括生產設備每天24小時不停、雇用更多工人和加大對自動化生產線的投入。」

網路銷售快篩劑的WellBefore公司表示：「面對旺盛的需求批發商有漲價空間，但為了保證貨源，批發商也展開了激烈競標，無論一周前的價格是多少，一周後都要再漲25%。排在我們後面的批發商對廠家說：『我在你們給WellBefore的價格上，每劑再加25分錢。』」

醫用品批發商Code 1 Supply公司表示，製作快篩劑的原物料未來七到十天將出現缺貨，公司的業務合作方已告知他們原物料短缺的前景。iPromo和Sunline等批發商也都被告知，拜登政府供應5億份快篩劑的新計畫，將會延期交貨。但白宮表示，新計畫不會影響到給已簽約私營批發商的供貨，因為產能仍有空間，生產商的承諾不會中斷。