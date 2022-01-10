紐約市所有學生 秋季擬強制接種新冠疫苗

亞當斯表示，市府正在考慮，要求所有學生在今年秋季新學年開始前強制接種新冠疫苗。（市長辦公室提供）

新一波新冠疫情導致青少年染疫人數增加，紐約市長亞當斯 (Eric Adams)9日表示，市府正在考慮，要求所有學生在今年秋季新學年開始前強制接種新冠疫苗 。

數據顯示，由於Omicron變種病毒肆虐，紐約市學生請病假的人數創下紀錄，全市公校 的出勤率已經從秋季時的近90%降至上周的69%，越30萬學生未到校；同時，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，全美五歲以下兒童的新冠住院率也創下新高。

亞當斯9日在接受CNN採訪時表示，他正在與公衛專家商議，看要求所有學生接種疫苗的方案是否可行，「在美國，我們會強制打天花、麻疹等疫苗；因此，我們也需要進行真正的對話，看如何利用秋季之前的時間向家長說明這件事的重要性，我們將坐下來討論是否推動學生強制接種。」

不過，亞當斯仍然堅持不會讓公校重返線上教學，表示學校仍然是最安全的場所，不應有任何因素阻礙學生來校上課；同時，他也迴避了是否要求學生每周強制檢測的問題，表示一些家長可能不願學生參加每周檢測。

他在接受CBS採訪時也表示，關閉公校、轉為線上教學會擾亂太多家庭的生活；亞當斯說，市府已經提供多種資源盡可能讓學校安全地保持開放，並重申尚未考慮要求所有學生強制檢測；他表示，許多學生依賴公校飯食，或者沒有上網設備，遠程教學不適合他們，「學生已有近兩年時間未正常到校，他們的課業已經落後。」

亞當斯還表示，目前市府也不會關閉學前教育機構，因為此舉也會擾亂整個城市運轉，「家長不能總讓孩子待在家裡，他們需要工作；經濟危機也是我們面對的現狀，我們的日托中心、學校保證安全，家長才能去上班。」

他再次強調，紐約市必須學會與病毒共存，要找到一個安全的共存之道，並敦促民眾加強接種疫苗和補強針。