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冰雨低溫 紐約州長提醒小心出行

記者鄭怡嫣／紐約報導
雨雪交加天氣後氣溫急降，極易導致路面結冰，對車輛的行駛安全造成威脅。(歐新社)
雨雪交加天氣後氣溫急降，極易導致路面結冰，對車輛的行駛安全造成威脅。(歐新社)

州長霍楚(Kathy Hochul)9日警戒紐約州民眾，紐約州中部、西部、北部地區以及莫霍克山谷(Mohawk Valley)地區，10日將迎來冰雨交加的極寒天氣，行車時可能會遭遇路面溼滑、能見度低等困難，建議民眾如無必要取消出行；氣象預報顯示，紐約市9日下雨後氣溫下降，將迎來連續多日低溫，雖預計不會下雪，但出行時也要小心路面「黑冰」現象。

根據國家氣象局(National Weather Service)報告，紐約州諸多中部、西部、北部地區以及莫霍克山谷地區，將迎來冰雨交加的極寒天氣直至10日(周一)夜晚，9日晚起，安大略湖(Lake Ontario)以東的部分區域還迎來二呎積雪以及每小時35哩的強風直至10日晚上，屆時，這些區域的公路地段可能將面臨路面溼滑、能見度低等行車困難。

氣象預報還顯示，紐約市9日下雨後氣溫下降，將迎來連續多日低溫，10日也將迎來每小時15哩至20哩中強風，雖預計不會下雪及下雨，但出行時也要小心因氣溫急遽下降而導致的路面「黑冰」現象。

州長霍楚表示，交通事故是冬季暴風雪天氣下導致民眾傷亡的最主要原因，紐約州有多個地區受到冰雪、降雨、強風等氣候影響，「路面狀況十分危險」，民眾如無必要宜取消出行；更多實時出行信息及道路狀況，民眾可撥打511問詢或前往網站https://www.511ny.org查看。

紐約州 紐約市 低溫

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