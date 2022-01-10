紐約市非公民投票案 亞當斯轉支持生效

紐約市允許非公民投票的法案通過已滿30天，市長亞當斯表態支持，該法案也在他未簽字的情況下自動生效。（市長辦公室提供）

紐約市 允許非公民投票 的法案通過已滿30天，此前對該法案抱有疑慮的市長亞當斯 (Eric Adams)日前打消疑慮，表態支持這項法案，因此這項法案也在他未簽字的情況下自動生效；他表示，紐約市民應該有權在民代選舉中發聲，「讓法案生效是目前最好的選擇。」

市議會去年12月9日通過法案，允許80萬擁有合法移民身分的市民投票選舉市級民代，擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民就可投票，包括永久居民(綠卡持有者)、包括工作簽證(H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者等。

亞當斯在競選期間曾表態支持該法案，但當選後卻改口，收回支持態度；他認為，僅在紐約市居住30天就能投票，時間太短，該法案的未來仍需權衡。

該法案9日通過滿30天，根據規定，若法案通過後30天內未獲市長簽字，法案將自動生效；亞當斯8日晚發表聲明，終於表示支持該法案，「紐約市民應該有權在市府發聲，我將繼續支持這項重要的立法；雖然近期我對這項法案的一個方面有些疑慮，但我已經與政府成員進行有成果的談話，可以打消這些疑慮。」

他說，「我認為讓這項法案生效是目前最好的選擇，期待將更多民眾納入民主程序當中。」

法案生效後，非公民將在2023年的市議會選舉中首次參與市級選舉的投票，可以選舉市長、市主計長、公益維護人、各區區長、市議員等職位。

亞當斯在9日接受CNN採訪時進一步表示，他並非改變態度，因為他一直支持這項法案的構想，「更重要的是不要否決這項法案，也不要阻撓法案生效，讓法案繼續推進；我認為，人們有權決定誰進入地方政府任職，這件事極其重要。」

亞當斯依然鼓勵移民繼續積極入籍，「這是加入這一偉大國家的大好機會，不應該讓任何事情對入籍產生阻礙；這項法案的目的不是阻礙入籍，人們應該積極入籍。」

根據市府數據，全市約有80萬8000名成年移民擁有合法工作身分，其中13萬為多米明尼加裔，11萬7500人來自中國；紐約中華公所主席于金山表示，該法案生效後將增加華人選民的比率，有利於增強華人在政壇的聲音。

但于金山也表示，無論是否公民，提高投票率才是華人增強影響最重要方法，「許多華人即使成了公民，有投票權，也不去登記投票，這是華裔社區的普遍問題；否則即使華裔選民基數擴大了，仍然沒人去投票，其他族裔的新選民卻踴躍投票，華裔的影響力等於沒有增加；例如，多明尼加裔在紐約的人口遠少於華裔，但民選官員裡卻有很多是多明尼加裔，比如提出該法案的羅格貴茲，因此華人應先提升投票率，增加參與。」