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布碌崙區公所廣場禁停車 雷諾索作法與亞當斯大不同

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙區長雷諾索目前推出一項新策，禁止汽車停泊在區政廳的廣場上。(取自推特)
布碌崙區長雷諾索目前推出一項新策，禁止汽車停泊在區政廳的廣場上。(取自推特)

剛上任的布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)，推出一項新規，禁止汽車停泊在區公所(Borough Hall)的廣場上；此舉與前任區長亞當斯(Eric Adams)允許員工停車的作法大相逕庭，獲得部分民眾的讚賞，認為這才是公正之舉。

雷諾索日前在推特上發布消息，提到區公所廣場再也不允許民眾停車，暫時沒有開罰單或給停車的車主任何懲罰；另外，大量宣傳海報也已張貼在Court街和Columbus公園之間的區域，提醒駕駛人員，若不遵守規定，日後車子將直接被拖走。

這項政策不僅保留該區域原本的公眾空間，也出於安全原因，當地在高峰時期有大批人潮湧入，允許車輛駕駛恐會帶來安全隱患；一名網友留言表示，此舉對所有居民而言是一個「小勝利」，是時候每個人都能承擔同樣的責任，違法時面臨一樣的懲罰，實現真正的公平。

這項條令卻跟當了八年區長的亞當斯極不相同，在其任職期間，允許員工將車停在廣場上；也因此2019年亞當斯曾在公眾會議中被抨擊，民眾表示他指責其他區政府員工觸法，但他本身也是「雙種標準」，自己和員工時就可以破例。

為此亞當斯解釋，他只是允許女性員工停車，方便他們晚間下班方便取車、安全返家，後來發現廣場上有足夠的停車空間，才開放給其他人。

亞當斯 布碌崙 汽車

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