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農曆除夕、春節 紐約市連兩天免換邊停車

記者顏潔恩／紐約報導
為方便掃街，民眾在特定時間需換邊停車。(記者顏潔恩/攝影)
為方便掃街，民眾在特定時間需換邊停車。(記者顏潔恩/攝影)

根據新年起生效的紐約市2022年「換邊停車」(alternate side parking)規則，農曆除夕和春節(大年初一)連續兩天不用換邊停車；今年共有34個節日、共41天免除換邊停車，不開罰單。

紐約市內大多數街區，每周都有固定時間，在清潔局清掃街道的時候，民眾需要移開車輛，違者會收到罰單；不過在指定假日，民眾無需換邊停車。

為方便清潔局掃街，車主需在特定時間換邊停車。(記者曹健╱攝影)
為方便清潔局掃街，車主需在特定時間換邊停車。(記者曹健╱攝影)

根據市清潔局和市交通局規定，今年免除換邊停車的節日，包括農曆除夕和農曆新年，意味著今年的1月31日(除夕，周一)和2月1日(大年初一，周二)，市民都不必換邊停車；亞裔家庭更是能盡情地慶祝春節活動，不必擔心車被開罰單或被拖走。

為了讓市清潔局進行掃街工作，紐約市許多街道都設有換邊停車的規定，清楚標識帶有「P」以及掃帚圖案的標誌；一般情況下，這些街道都有多為一個半小時的移車時間限制，具體時間要遵照標誌牌而定。

只有在免換邊停車日、或是市府宣布的緊急狀況下，民眾才無需移車。

若對該政策或是清掃街道問題有疑問，民眾可瀏覽網頁www1.nyc.gov/assets/dsny/site/contact查詢詳情；若民眾在免換邊停車日被開罰單，可瀏覽nyc.gov/finance(市財政局)，或致電311投訴；想知道免換邊停車日的實施日期，可關注市府網站www.nyc.gov或在推特上追蹤@NYCASP，獲得最新消息。

紐約市 亞裔 推特

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