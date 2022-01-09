曼哈頓地檢不起訴輕罪 市警擔憂

市警局長西維爾反對白艾榮的刑事司法改革內容。（美聯社）

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)在宣布未來不再起訴包括持有大麻、逃票、賣淫、拒捕等輕罪行為之後，受到市警局長西維爾(Keechant Sewell)、史泰登島地區檢察官麥文瀚(Michael McMahon)等多方反對。

西維爾在7日的市警總局內部郵件中表示，在仔細研究了白艾榮辦公室的報告後，她對未來警察 、民眾和受害者的安全深感憂慮，「我最擔心的是白艾榮提到不會起訴諸多罪行，除非該行為是嫌犯被起訴的重罪的一部分。」西維爾指出，這將導致更多犯罪分子對警察採取猖獗行為，對警員和社區關係造成惡劣影響。

西維爾還提到白艾榮的改革會縱容毒品和槍支犯罪，自2019年以來，全市的槍支犯罪已經上升了59%，「雖然我認同紐約市 應該進行刑事司法改革，但目前白艾榮給的方案，不過就是把市民要求警察解決的問題非刑事化。」

麥文瀚次日也對白艾榮發起了「砲轟」，抨擊對方對犯罪分子的軟弱態度，直言新政是在向潛在的犯罪分子「招手歡迎」，允許他們在不用承擔任何後果的情況下隨意犯罪，從而使紐約市要變得更加安全和公平變成一種幻想。

麥文瀚表示，在史泰登島，檢方不會理會白艾榮在曼哈頓的改革，會繼續根據每個案件的情況進行充分起訴，絕對不會制定既無視法律又無視受害者權利，且還會危害公共安全的政策。

陳先生目前在華埠 經營一間藥房，他表示此類改革「已經超越了縱容，而是在助長犯罪」；在過去幾年中，其店鋪經歷的搶劫和盜竊也有幾樁，但後來聽同業交流，大家愈加發現作案者相貌都似曾相識，定是慣犯無疑。

白艾榮改革方案還包括，在某些案件中將會把重罪降級為輕罪，如受害者並未受到「嚴重傷害」，嫌犯也沒有「真正的人身傷害風險」，最初被指控持械搶劫則會以輕盜竊罪取而代之。

警員意識到這一問題，五分局2021年年末接到民眾報案，稱一男子把手槍別在腰間遊蕩在華埠街頭；警方進行逮捕後，案件報告還未撰寫完成，嫌犯就已經被釋放，這對辦案警員來說，無疑是一種挫敗和打壓。

白艾榮對這些反對聲音深表疑惑，他8日表示，將義無反顧堅持到底。