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哈林區馬耀泮苦撐9個月離世 案件升級為謀殺

記者張晨／紐約報導
馬耀泮在離世前由妻子陳寶珍(黑衣者)照料。(陳家齡提供)
馬耀泮在離世前由妻子陳寶珍(黑衣者)照料。(陳家齡提供)

去年4月中在曼哈頓哈林區無端遭仇恨攻擊的61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)，於2021年12月31日因醫治無效在護理中心離世；家屬表示，其遺體已安排幾天後安葬在紐約瓦爾哈拉(Valhalla)的一處公墓；警方稱，目前該案已升級為謀殺，但尚未提出升級指控。

據悉，馬耀泮在31日晚10時30分離世前體重只剩下不到70磅，因襲擊造成其大腦受到嚴重損傷，除了不能進食外，其全身肌肉萎縮，甚至無法在他人的幫助下伸直四肢。

醫生多次強調馬耀泮的病症已無力回天，在輾轉多家醫院後，最終在新猶太之家(The New Jewish Home)經營的長期護理中心去世。

根據案發現場監控錄像，去年4月23日晚8時20分左右，在位於哈林區三大道和東125街的東北角，馬耀泮無端遭非洲裔嫌犯波維爾(Jarrod Powell)從後方攻擊倒地後，頭部被其狠踹了至少六腳。

家屬代表、華埠社區人士陳家齡呼籲地方檢察官辦公室立即將指控升級為謀殺，「我們正在為正義而戰，希望(波維爾)永遠不要以自由人的身分重返街頭，他必須為自己的所作所為付出代價。」

49歲的波維爾目前被控企圖謀殺和兩項仇恨犯罪攻擊重罪，但他拒不認罪；警方表示，該案目前已被認定為謀殺案，但尚未提出升級指控。

根據警方消息，波維爾從1988年開始，有15次被逮捕紀錄，多為攻擊他人；根據起訴書，波維爾承認在「襲擊馬耀泮的大致時間和地點內」襲擊了一名亞裔男子，但他稱這麼做的原因是「該亞裔男子」在前一天搶劫了他。

波維爾甚至在一次庭審中稱案發現場視頻「全是胡說八道」；但陳家齡表示，馬耀泮和波維爾在案發前從未見過面。

波維爾目前在雷克島監獄(Riker's island)關押候審，最近一次過堂時，其律師提出一項臨時動議，要求解鎖被曼哈頓地檢扣押的兩部個人手機；稱其個人手機中可能會有不在場證明，勸說法官撤銷仇恨犯罪指控。

馬耀泮與妻子陳寶珍2018年從廣東移民來美，在廣東曾擔任點心師傅的他到達紐約後，為謀生開始在餐館洗碗；但由於疫情失去了工作，加上華埠住所失火，才搬到哈林區。

陳家齡表示，馬耀泮的工作時間不夠長，所有沒有資格領取失業救濟金；所以才促使他不得不外出拾荒以補貼家用；「他們是新移民，真的沒有任何積蓄。」

其家人表示，馬耀泮將於下周在瓦爾哈拉的肯西科公墓(Kensico Cemetery)下葬，很遺憾兩名生活在中國的子女因疫情限制無法來美送父親最後一程；葬禮不對外公開。

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