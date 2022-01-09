紐約市發燒紅區 布朗士、史泰登島上榜

布朗士以及史泰登島的發熱人數最多，最可能成為新冠和流感的高發區域。（Kinsa Health提供）

總部位於紐約的Kinsa Health公司，通過其分發給全市350所公立學校以及消費者自行購買的聯網體溫計顯示，布朗士 以及史泰登島 的發熱人數最多，也最可能成為新冠和流感的高發區域。

通過該公司收集的智能體溫計的實時讀數，可以看到紐約市用戶發燒最多的熱點地區，布朗士的北里弗代爾(The North Riverdale)、以及史泰登島牛頭區(Bulls Head)和新斯普林維爾(New Springville)是近日來的「紅色社區」。

地圖上深紅色的區域表示16.2%到29.2%的用戶發燒，用戶可在手機 應用程序上查看該色塊地圖，其包括2萬多人的日測量結果。

該體溫計對發燒的定義是，通過耳朵測量時，顯示溫度為100.4華式度；臂下溫度99華氏度，口腔或前額，溫度達到100華式或更高。

在過去幾年，該公司已經向全國出售或贈送了超過100萬台智能體溫計，它通過連接到一個手機應用程序，可以立即將體溫讀數傳至數據中心；收集的數據比聯邦疾病防治中心(CDC)自己的監測工具提早了大約兩周。

去年Kinsa開始通過市衛生局的項目向學校免費提供了7000支體溫計，收集的數據會進行匿名讀取，為教育工作者和衛生局提供早期信息預警。

創始人辛格(Inder Singh)表示，聯網溫度計數據起到了疾病傳播預警的作用，而CDC的系統之所以落後，是因為其僅依賴於醫生辦公室和醫院急診室的每周報告。