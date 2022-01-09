皇后區逾200萬人接種 締紐約州里程碑

皇后區200萬名居民至少接種了一劑疫苗，成為紐約州首個跨過該里程碑的郡級地區。(本報檔案照)

疫情爆發初期，淪為新冠疫情震中的皇后區 ，截至8日區內200萬名居民至少接種了一劑疫苗 ，成為紐約州首個跨過該里程碑的郡級地區，完全接種率為全市最高；包括法拉盛 市中心的郵遞區號11355與11354，完全接種率分別達99%與95%。

根據市衛生局最新數據，總人口逾225萬的皇后區，已有超過200萬居民至少接種了一劑疫苗，接種率達89%，超過180萬人完全接種，占80%，為全市五大區最高。

新冠疫苗分發初期，因疫苗接種點不足及部分華裔不諳英文、不會使用電腦等原因，法拉盛的接種率較全市其他地區低，其中郵遞區號11355的法拉盛市中心地帶，去年2月17日的首針接種率只有7%，且當地陽性率居高不下，七天陽性率多次位列全市第一或第二高。

包括法拉盛市中心郵遞區號11355與11354的完全接種率分別達99%與95%。(記者牟蘭／攝影)

經過近一年的時間，11355與11354的法拉盛市中心地區，成為疫苗接種的模範地區，五歲以上民眾的接種率分別排在全市的第九與第十高；其中11355首劑疫苗與完全接種率均達99%，11354的首劑疫苗接種率達99%，完全接種率達95%。

對此，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，皇后區曾在疫情爆發初期，淪為震中的震中，但區內居民創造了奇蹟，8日成為首個超過200萬居民至少接種一劑疫苗的郡級地區。

不過，理查茲補充，疫情尚未結束，近期染疫人數因Omicron變種病毒肆虐而激增，呼籲尚未接種疫苗的民眾盡快接種，已完全接種的民眾接種補強針。

去年4月23日，皇后區成為首個至少為100萬居民接種第一劑疫苗的郡級地區，創下歷史紀錄；今年1月，皇后區居民的首劑疫苗接種率達89%，比全市的平均接種率高出7%；此外，66%的五歲到17歲當地居民至少接種了第一劑疫苗，完全接種率達51%，較全市該年齡段的平均接種率高出近10%。