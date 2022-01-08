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紐約市下周再設四個地鐵檢測站

記者張晨／紐約報導
紐約市下周再有四個地鐵站內設置新冠檢測點。（美聯社）
紐約市下周再有四個地鐵站內設置新冠檢測點。（美聯社）

州長霍楚(Kathy Hochul)7日宣布，在上個月啟動的七個地鐵檢測站基礎上，下周在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區以及布朗士再各新增一個地鐵監測站，提供PCR檢測，並接受預約。

從11日(周二)開始，民眾可在紐約市11個地鐵站免費獲得檢測服務。

四個新增的地鐵測試地點包括：從11日起，曼哈頓第125街站(A/B/C/D線)，開放時間為周一至周五上午8時至下午2時；布朗士貝德福德公園站(Bedford Park，B/D線)，開放時間同上。

12日(周三)開始，皇后區廣場站(Queens Plaza Station，E/M/R線)，開放時間為周一至周五下午3時至8時；布碌崙康尼島/史迪威車站(Coney Island/Stilwell Station，D/F/N/Q線)，開放時間為早8時至下午2時。

民眾也可繼續在上月已開放的地鐵站點進行檢測：

時報廣場42街站，周一至周日，早8時至下午2時；大中央車站(Grand Central Terminal)，周一至周日，下午3時至8時；賓州車站(Penn Station)，周一至周日，下午3時至8時。

布碌崙百老匯交界處(Broadway Junction)，周一至周五，早8時至下午2時；布朗士東180街，周一至周五，時間同上。

皇后區羅斯福大道(Roosevelt Ave)，周一至周五，早8時至下午2時；牙買加179街，周一至周五，下午2時至7時。

地鐵站 檢測 布朗士

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