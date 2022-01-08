紐約兒童住院暴增 5歲以下飆8倍

紐約州單日新冠病毒死亡數創疫苗普及以來最高，醫護人員將強制補強針接種。（美聯社）

紐約州7日新增155例新冠死亡病例，是疫苗大規模普及以來，最高單日死亡數，住院人數也創下2020年4月以來的新高，其中未成年增長最快，五歲以下兒童住院者增加8倍。

州長霍楚 (Kathy Hochul)7日宣布州內醫護人員須接種補強針，養老院 探訪人士必須配戴醫用口罩，並出示探訪前24小時內的陰性檢測 報告。

州府7日數據顯示，新增確診數達到8萬2094例，其中紐約市為4萬4278人；州內本周每日平均確診數字為6萬9956，比上周增加49%；全州新增住院人數為1萬1548人，比前日增加了近500人，是自2020年4月29日以來的最高值；目前超過一半的住院病例都在紐約市，為6052人。

州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，五歲以下兒童住院數量增長了八倍，12歲以上未成年人住院數增長了十倍，這些病患都未接種疫苗；自去年12月4日至今年1月1日，因新冠住院的兒童人數從85人飆升至571人。

霍楚表示，這是一個非常高的數字，如果這與逐漸飆高的確診數相關，那接下來將迎來住院的峰值，「不過我們也看到確診數增長在逐漸趨緩，會持謹慎樂觀的態度看待這一變化。」自去年12月2日紐約州報告首例Omicron病例以來，這是第一次看到最新確診數的增長幅度在放緩。

不過，聯邦疾病防治中心(CDC)表示，美國尚未達到Omicron感染的峰值，而且從目前紐約的情況來看，最糟情況將比預期更早發生。

對此霍楚宣布採取更嚴格的防疫措施，要求全州醫務工作者必須接種補強針，且沒有檢測替代選項(test-out option)，但特殊情況可以獲得醫療豁免；規定要求醫務人員在符合補強針條件的兩周內接種，根據CDC最新指導建議，打完新冠疫苗第二劑後的五個月即可接種補強針。

霍楚還表示，養老院探訪者必須出事訪前24小時內得到的陰性檢測報告，且探訪者在院內必須戴上醫用外科口罩；同時，養老院必須提供充足的測試機會，以便來訪者可以順利做上檢測。